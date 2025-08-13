Die Sonne brennt vom Himmel. Die Sehnsucht nach einem Eis wächst? Doch frisch aus dem Gefrierfach ist Speiseeis oft noch viel zu hart, um einfach drauf loszulöffeln. Mit einem simplen Trick soll das Eis cremig bleiben.

Tiktok, Instagram und Co. sind voll von Lifehacks, für fast jedes Problem gibt es eine simple Lösung, die nur wenige Handgriffe erfordert und nicht teuer sein soll. Steinhartes Eis soll sich etwa vermeiden lassen, indem es in einem Gefrierbeutel verpackt in den Tiefkühler wandert.

Doch wir wissen, dass das Internet nicht immer die Wahrheit sagt. Deshalb haben wir den Gefrierbeutel-Tipp für cremiges Eis in unserem Hack-Check getestet. Hält der Lifehack, was er verspricht - oder ist er ein Flop?

Und so geht's: Die Eispackung in einen Gefrierbeutel stecken und wie gewohnt in den Tiefkühler legen. Einige Stunden warten – danach soll das Eis einfacher zu löffeln sein.

Fazit: Der Hack ist ein Flop. Das Eis ist nach mehreren Stunden im Tiefkühler genauso hart wie Eis, das ohne Gefrierbeutel genauso lange im Gefrierfach war. Da hilft nur abwarten, bis sich das Eis bei Raumtemperatur etwas erwärmt hat.

Tipp: Wer nicht warten kann und das harte Eis zumindest schon portionieren will, kann ein Messer anstatt eines Löffels benutzen - damit geht es einfacher und der Eisbecher kann zeitnah zurück in den Tiefkühler.