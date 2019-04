Zutaten für 4 Portionen:

750 g Kohlrabi

1 Salatgurke

2 Eier

50 g Semmelbrösel

40 g Mehl

3 EL Essig

Estragon

Öl

Salz und Pfeffer

Für die Remoulade:

1 EL Senf

1 EL Essig

1 Ei

150 ml Sonnenblumenöl

1 EL Kapern

frischer Kerbel (gehackt)

frische Petersilie (gehackt)

frischer Estragon (gehackt)

Salz und Pfeffer

Öl, Senf, Essig und Ei in ein hohes Gefäß geben. Pürierstab hineinstellen, einschalten und langsam hochziehen. Die so entstandene Mayonnaise mit Kapern, Kerbel, Petersilie, Salz und Pfeffer würzen. Gurke gründlich waschen, der Länge nach halbieren, entkernen und in einen halben Zentimeter dicke Scheiben schneiden. In einer Schüssel aus Essig, Öl, Salz, Pfeffer und Estragon eine Vinaigrette anrühren und die Gurke damit vermischen.

Kohlrabi schälen und in einen Zentimeter dicke Scheiben schneiden, in kochendem Salzwasser etwa fünf Minuten garen, dann abtropfen lassen. Ausreichend Öl in einer Pfanne erhitzen. Eier verquirlen, kräftig mit Salz und Pfeffer würzen. Kohlrabischeiben in Mehl wenden, dann durch das Ei ziehen und anschließend in Semmelbröseln wenden. Die Kohlrabi-„Schnitzel“ im heißen Öl etwa fünf Minuten ausbacken. Die richtige Temperatur hat das Öl, wenn sich an einem hölzernen Kochlöffel kleine Bläschen bilden. Gurkensalat auf Tellern anrichten, gebackenen Kohlrabi darauflegen und mit einem Klecks Remoulade servieren.