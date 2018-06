csw. Eine südkoreanische Mahlzeit ohne Kimchi - das ist fast unvorstellbar. Kimchi, darunter versteht man Gemüse, das mittels Milchsäuregärung verarbeitet wurde. Grundzutaten für traditionelles Kimchi sind Chinakohl, Knoblauch und reichlich Chili - dazu kommen meist noch andere Zutaten. In Deutschland spricht man deshalb oft auch von koreanischem Sauerkraut. In Südkorea beliebt ist neben Kimchi aus Chinakohl vor allem Kimchi aus Rettich, von dem es viele Variationen gibt.

Sehr typisch ist aber auch Bulgogi, was übersetzt Feuerfleisch heißt, da es sich traditionell um ein am Tisch zubereitetes Grillgericht handelt. Da das Fleisch dafür in kleine, dünne Scheiben geschnitten wird, lässt es sich hierzulande am besten in einer Pfanne oder im Wok zubereiten.

Bulgogi: Für 2 Portionen werden benötigt: 450 g Rinderhüftsteak, 2 Knoblauchzehen, 2 Frühlingszwiebeln, 1 Stück Ingwer, 3 EL geröstete Sesamsaat, 1 EL Sonnenblumenöl, 100 ml Sojasoße, 1 EL brauner Zucker, 2 TL geröstetes Sesamöl. Außerdem als Beilage: ein paar Blätter Kopfsalat, einige Scheiben Salatgurke, gekochter Reis und ein Glas Kimchi.

Frühlingszwiebeln in feine Ringe schneiden. Knoblauch und Ingwer fein würfeln. Sojasoße, Zucker, Knoblauch, Ingwer und 2 EL der Sesamsaat zusammen mit den weißen Teilen der Frühlingszwiebeln vermischen. Das Fleisch in dünne Scheiben schneiden und zehn Minuten marinieren.

Das Sonnenblumenöl in einer Pfanne erhitzen. Die Fleischscheiben bei starker Hitze kurz anbraten. Dann geht es auch schon ans Anrichten. Dazu die gewaschenen Salatblätter auf einer Platte verteilen. Etwas Reis daraufgeben, anschließend das Fleisch. Das Ganze mit den restlichen Frühlingszwiebeln und dem restlichen Sesam bestreuen. Dazu noch etwas Reis, Gurkenscheiben und Kimchi servieren.