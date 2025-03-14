Montag, 15. September 2025

Plus Wie man erkennt sie?

Sieben Fallstricke im Arbeitsvertrag

Probezeit, Überstunden, Kündigungsfrist: Viele Arbeitsverträge enthalten Klauseln, die Beschäftigten zum Nachteil werden können. Welche Punkte Sie vor der Unterschrift unbedingt prüfen sollten.

14.03.2025 UPDATE: 14.03.2025 08:15 Uhr 3 Minuten, 18 Sekunden

Wer einen Arbeitsvertrag vorgelegt bekommt, sollte auf die Details achten. Das schützt später vor bösen Überraschungen. Foto: Christin Klose/dpa-tmn​

Von Anke Dankers

Saarbrücken/Offenburg. Die neue Aufgabe ist motivierend, das Gehalt passt, das Team ist nett - es könnte der neue Traumjob sein. Doch wer jetzt eilig zum Kugelschreiber greift, könnte so manche Tücke im Arbeitsvertrag übersehen. Davon kann es viele geben. Auf welche es unter anderem ankommt, erklären der Arbeitsrechtler Jürgen Markowksi und Malin Hochscheid. Sie ist

