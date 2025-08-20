Wiesloch. (mk) Das Analysehaus Nuways sieht die Wieslocher MLP trotz des jüngsten Gewinneinbruchs auf Kurs. Der Finanzdienstleister habe die Erwartungen erfüllt, schrieb Henry Wendisch in einer aktuellen Studie. Der bestätigte Jahresausblick sei noch immer erreichbar.

MLP hatte Ende Juli für das zweite Quartal deutliche Rückgänge beim Ergebnis vermeldet, die Prognose für das gesamte Jahr aber bestätigt. Der Aktienkurs rutschte in der Folge deutlich ins Minus und liegt derzeit rund 20 Prozent unter den Höchstwerten von Anfang Juli. Man halte diese Reaktion der Börse für übertrieben, schreibt Wendisch in der Einschätzung. Deshalb bewerte man die Aktie weiterhin mit der Empfehlung "Kaufen" und einem Kursziel von 13 Euro. MLP hatte den Gewinnrückgang mit dem gesunkenen Zinsniveau, niedrigeren erfolgsabhängigen Vergütungen sowie höhere Investitionen in die IT-Infrastruktur begründet.