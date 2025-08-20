Mittwoch, 20. August 2025

zurück
Wiesloch

Analysehaus sieht MLP trotz Gewinneinbruchs auf Kurs

Das Analysehaus Nuways stellt sich hinter den Finanzdienstleister.

20.08.2025 UPDATE: 20.08.2025 08:33 Uhr 30 Sekunden

Symbolfoto: dpa


Wiesloch. (mk) Das Analysehaus Nuways sieht die Wieslocher MLP trotz des jüngsten Gewinneinbruchs auf Kurs. Der Finanzdienstleister habe die Erwartungen erfüllt, schrieb Henry Wendisch in einer aktuellen Studie. Der bestätigte Jahresausblick sei noch immer erreichbar.

MLP hatte Ende Juli für das zweite Quartal deutliche Rückgänge beim Ergebnis vermeldet, die Prognose für das gesamte Jahr aber bestätigt. Der Aktienkurs rutschte in der Folge deutlich ins Minus und liegt derzeit rund 20 Prozent unter den Höchstwerten von Anfang Juli. Man halte diese Reaktion der Börse für übertrieben, schreibt Wendisch in der Einschätzung. Deshalb bewerte man die Aktie weiterhin mit der Empfehlung "Kaufen" und einem Kursziel von 13 Euro. MLP hatte den Gewinnrückgang mit dem gesunkenen Zinsniveau, niedrigeren erfolgsabhängigen Vergütungen sowie höhere Investitionen in die IT-Infrastruktur begründet.

(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.