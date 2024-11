Von Matthias Kros

Wiesloch. Die Warnstreiks der IG Metall Heidelberg im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie haben am Mittwoch einen ersten Höhepunkt erreicht. Knapp 2700 Teilnehmer zählte die Gewerkschaft bei ihren Protesten vor der Hauptverwaltung der Heidelberger Druckmaschinen AG in Wiesloch. Beteiligt hatten sich auch Beschäftigte der SKF Lubrication Systems in Walldorf,