Wirtschaftsweisen sehen leichtes Wachstum in Deutschland
Die Experten erwarten für 2026 nur 0,9 Prozent Wachstum. Und selbst das ist teilweise nur ein Kalendereffekt. Dabei gab es auch deutliche Kritik an Sondervermögen und Erbschaftsteuer.
Von Mareike Kürschner, RNZ Berlin
Berlin. Von einer Trendwende reden die "Wirtschaftsweisen" nicht. Dennoch hat der Sachverständigenrat zur Begutachtung der wirtschaftlichen Entwicklung am Mittwoch in Berlin endlich mal wieder eine andere Botschaft zu verkünden als die vergangenen zwei Jahre. "Immerhin dreht sich in diesem Jahr das Vorzeichen der wirtschaftlichen