Donnerstag, 13. November 2025

zurück
Plus "Weniger" Feiertage

Wirtschaftsweisen sehen leichtes Wachstum in Deutschland

Die Experten erwarten für 2026 nur 0,9 Prozent Wachstum. Und selbst das ist teilweise nur ein Kalendereffekt. Dabei gab es auch deutliche Kritik an Sondervermögen und Erbschaftsteuer.

13.11.2025 UPDATE: 13.11.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 3 Sekunden
Die Wirtschaftsweisen um Monika Schnitzer (M.) mit ihrem Jahresgutachten. Foto: dpa

Von Mareike Kürschner, RNZ Berlin

Berlin. Von einer Trendwende reden die "Wirtschaftsweisen" nicht. Dennoch hat der Sachverständigenrat zur Begutachtung der wirtschaftlichen Entwicklung am Mittwoch in Berlin endlich mal wieder eine andere Botschaft zu verkünden als die vergangenen zwei Jahre. "Immerhin dreht sich in diesem Jahr das Vorzeichen der wirtschaftlichen

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Mareike Kürschner
Hauptstadt-Korrespondentin
zu unseren Autoren  
