Freudenberg lässt sich in Sachen Rüstungsgeschäft nicht drängen
Die Gremien der Weinheimer wollen bis Jahresende über den wohl lukrativen Einstieg in das moralisch umstrittene Geschäftsfeld entscheiden.
Von Matthias Kros
Weinheim. Der Weinheimer Mischkonzern Freudenberg will bis spätestens Jahresende über einen möglichen Einstieg in die Rüstungsindustrie entscheiden.
Unternehmensleitung und Gesellschafterausschuss evaluierten derzeit gemeinsam in einem geordneten und sorgfältig abwägenden Prozess, ob es Anlass zu Anpassungen gäbe, sagte ein Konzernsprecher in
