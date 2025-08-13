Mittwoch, 13. August 2025

zurück
Plus Weinheim

Freudenberg lässt sich in Sachen Rüstungsgeschäft nicht drängen

Die Gremien der Weinheimer wollen bis Jahresende über den wohl lukrativen Einstieg in das moralisch umstrittene Geschäftsfeld entscheiden.

13.08.2025 UPDATE: 13.08.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 10 Sekunden
Foto: zg

Von Matthias Kros

Weinheim. Der Weinheimer Mischkonzern Freudenberg will bis spätestens Jahresende über einen möglichen Einstieg in die Rüstungsindustrie entscheiden.

Unternehmensleitung und Gesellschafterausschuss evaluierten derzeit gemeinsam in einem geordneten und sorgfältig abwägenden Prozess, ob es Anlass zu Anpassungen gäbe, sagte ein Konzernsprecher in

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Matthias Kros
Redakteur
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.