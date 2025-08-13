Von Matthias Kros

Weinheim. Der Weinheimer Mischkonzern Freudenberg will bis spätestens Jahresende über einen möglichen Einstieg in die Rüstungsindustrie entscheiden.

Unternehmensleitung und Gesellschafterausschuss evaluierten derzeit gemeinsam in einem geordneten und sorgfältig abwägenden Prozess, ob es Anlass zu Anpassungen gäbe, sagte ein Konzernsprecher in