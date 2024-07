Von Barbara Klauß

Walldorf. Der Softwarekonzern SAP weitet sein im Januar angekündigtes Stellenabbauprogramm aus: Statt der ursprünglich vorgesehenen 8000 Beschäftigten sollen nun bis zu 10.000 der weltweit rund 105 Mitarbeiter das Unternehmen verlassen, wie SAP am späten Montagabend mitteilte. Grund für die Erhöhung ist das große Interesse an den großzügigen Vorruhestands- und Abfindungsprogrammen, mit denen SAP seine Beschäftigten dazu bringen will, freiwillig aus dem Unternehmen auszuscheiden.

> "Attraktives Angebot": Finanzvorstand Dominik Asam begründete die große Resonanz auf die Programme am Montag damit, dass sie so "attraktiv" gestaltet seien. Besonders in Deutschland ist das Interesse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter groß: Rund 2600 der insgesamt 25.300 Stellen wollte SAP hierzulande abbauen. Am Ende bewarben sich dem Vernehmen nach jedoch rund 5300 Beschäftigte darum, SAP mit einer Abfindung verlassen oder in den Vorruhestand gehen zu dürfen. Wie viele am Ende tatsächlich gehen, soll erst im Herbst endgültig feststehen.

> Stellenabbau kostet drei Milliarden Euro: Der Stellenabbau kostet Europas größten Softwarekonzern mit Sitz in Walldorf erst einmal viel Geld: Insgesamt erwartet das Management inzwischen Kosten in Höhe von rund 3 Milliarden Euro. Zuvor waren 2,2 Milliarden Euro eingeplant gewesen. Doch langfristig soll sich der Stellenabbau auszahlen: Ab kommendem Jahr rechnet SAP damit, dass rund 0,2 Milliarden Euro weniger Kosten anfallen als bisher geplant.

> Neuausrichtung des Konzerns: Der Stellenabbau ist Teil eines umfassenden Konzernumbaus. Das Management rund um Unternehmenschef Christian Klein will SAP fit machen für die "Ära der Künstliche Intelligenz" (KI). Entsprechend soll die Belegschaft vor allem in strategischen Wachstumsbereichen – in erster Linie eben KI – aufgebaut werden. Klein geht davon aus, dass SAP Ende dieses Jahres in etwa so viele Beschäftigte haben wird wie Ende 2023.

> Starke Zahlen: Trotz der derzeit durchwachsenen Stimmung in der Wirtschaft sind die Halbjahreszahlen, die SAP am Montagabend nach US-Börsenschluss vorlegt hat, gut. Der Umsatz des Dax-Konzerns kletterte im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres um 10 Prozent auf 8,29 Milliarden Euro. Taktgeber blieb vor allem das Cloudgeschäft, bei dem die Software der Walldorfer nicht bei den Kunden auf den Servern installiert, sondern in einer Art Abo-Modell über das Internet genutzt wird. Hier legte der Umsatz sogar um 25 Prozent zu.

> Analysten zeigen sich erfreut: Der Softwarekonzern habe stark abgeschnitten, schrieb etwa Johannes Schaller von Deutsche Bank Research. Die Walldorfer "segeln mit Wachstumsrückenwind ins zweite Halbjahr", meinte Analyst Nay Soe Naing von der Privatbank Berenberg. "Ein weiteres ermutigendes Quartal", attestierte der Analyst Sven Merkt von der britischen Investmentbank Barclays dem Unternehmen. SAP rage aus dem von Konjunkturschwäche geprägten Umfeld zunehmend heraus.

> Aktie auf Rekordkurs: Der Aktienkurs des Dax-Schwergewichts schnellte am Dienstag auf einen Rekordkurs. Die SAP-Anteilsscheine legten kurz nach dem Handelsstart am Dienstag um gut sechs Prozent auf 194,84 Euro zu. In Sachen Börsenwert ist SAP schon länger unangefochtene Nummer eins im Dax. Mit fast 240 Milliarden Euro Marktkapitalisierung liegt der Konzern mit großem Abstand vor der Nummer zwei Siemens (140 Milliarden Euro).

Update: Dienstag, 23. Juli 2024, 18.50 Uhr