Montag, 15. September 2025

zurück
Plus Walldorf

SAP muss ASML den Vortritt lassen

Die Niederländer sind jetzt Europas wertvollstes Unternehmen.

15.09.2025 UPDATE: 15.09.2025 04:00 Uhr 49 Sekunden
Die Unternehmenszentrale der SAP in Walldorf. Foto: dpa

Von Matthias Kros

Walldorf. Der niederländische Chipzulieferer ASML hat die Walldorfer SAP als Europas wertvollster Börsenkonzern abgelöst. Nach Zahlen der Deutschen Börse beträgt die sogenannten Marktkapitalisierung (Anzahl frei handelbarer Aktien multipliziert mit dem Kurs) bei der SAP aktuell knapp 270 Milliarden Euro, während ASML auf ungefähr 273 Milliarden Euro

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.