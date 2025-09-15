SAP muss ASML den Vortritt lassen
Die Niederländer sind jetzt Europas wertvollstes Unternehmen.
Von Matthias Kros
Walldorf. Der niederländische Chipzulieferer ASML hat die Walldorfer SAP als Europas wertvollster Börsenkonzern abgelöst. Nach Zahlen der Deutschen Börse beträgt die sogenannten Marktkapitalisierung (Anzahl frei handelbarer Aktien multipliziert mit dem Kurs) bei der SAP aktuell knapp 270 Milliarden Euro, während ASML auf ungefähr 273 Milliarden Euro
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+