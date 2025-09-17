Von Barbara Klauß

Walldorf/Bremen. Grundsätzlich sind sich die SAP und die Anwender ihrer Software einig: Der Weg Richtung Cloud und Künstliche Intelligenz, den Europas größter Softwarekonzern eingeschlagen hat, ist der richtige. Das betonen sowohl SAP-Vorstand Thomas Saueressig als auch Jens Hungershausen, Vorstandsvorsitzender der Deutschsprachigen SAP-Anwendergruppe