Ist SAP-Strategie mit Cloud und KI zu weit weg von den Kunden?
Anwender halten den Weg des Konzerns für richtig. Doch sei das Tempo nicht für alle realistisch.
Von Barbara Klauß
Walldorf/Bremen. Grundsätzlich sind sich die SAP und die Anwender ihrer Software einig: Der Weg Richtung Cloud und Künstliche Intelligenz, den Europas größter Softwarekonzern eingeschlagen hat, ist der richtige. Das betonen sowohl SAP-Vorstand Thomas Saueressig als auch Jens Hungershausen, Vorstandsvorsitzender der Deutschsprachigen SAP-Anwendergruppe
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+