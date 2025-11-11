Dienstag, 11. November 2025

zurück
Plus Walldorf

Ex-Ungarn-Chef ist wegen Abgang-Ärger sauer auf SAP

Szabolcs Pinter meldet sich zu Wort. Sein nebulöser Abschied hat ein rechtliches Nachspiel.

11.11.2025
Symbolfoto: dpa

Von Matthias Kros

Walldorf. Der frühere Geschäftsführer der SAP-Landesgesellschaft Ungarn, Szabolcs Pinter, hat sich nach seinem nebulösen Abgang im Sommer erstmals selbst zu Wort gemeldet. Es habe auf Anraten seiner Anwälte lange geschwiegen, doch jetzt sei es an der Zeit, zu sprechen, schreibt der Manager auf dem Karrierenetzwerk LinkedIn.

"Nach achtzehn Jahren

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Matthias Kros
Redakteur
zu unseren Autoren  
