Von Matthias Kros

Walldorf. Der frühere Geschäftsführer der SAP-Landesgesellschaft Ungarn, Szabolcs Pinter, hat sich nach seinem nebulösen Abgang im Sommer erstmals selbst zu Wort gemeldet. Es habe auf Anraten seiner Anwälte lange geschwiegen, doch jetzt sei es an der Zeit, zu sprechen, schreibt der Manager auf dem Karrierenetzwerk LinkedIn.

"Nach achtzehn Jahren