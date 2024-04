Von Matthias Kros

Walldorf. Das deutsch-russische Agrarunternehmen Ekosem plant die in Walldorf ansässige deutsche Holdinggesellschaft mit dem in Russland angesiedelten operativen Geschäft zusammenzuführen. Dazu sollen die von den deutschen Gesellschaften gehaltenen Anteile an russischen Zwischenholdings an eine russische Erwerbergesellschaft verkauft werden, teilte die