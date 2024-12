Von Matthias Kros

Walldorf. Der Softwarekonzern SAP sieht sich in den USA erneut Vorwürfen ausgesetzt, seine Marktmacht zu missbrauchen und Wettbewerbern Daten zu stehlen. Ein Berufungsgericht in San Francisco hat in diesem Zusammenhang einen Prozess zwischen dem US-Datentechnologieunternehmen Teradata und den Walldorfern wieder aufgenommen. Es hob ein Urteil aus der Vorinstanz auf, in dem das Gericht 2021 zu Gunsten von SAP entschieden hatte. Nun soll der Rechtsstreit in höherer Instanz entschieden werden.

Teradata beschuldigt den Dax-Konzern des Diebstahls von geistigem Eigentum, der Industriespionage und des Betrugs. 2018 verklagten die Amerikaner deshalb die Deutschen und forderten Schadenersatz: SAP habe Teradata in ein Joint Venture gelockt, um Geschäftsgeheimnisse zu stehlen, auf deren Basis dann HANA, eine In-Memory-Datenbank, entwickelt wurde, lautet der Vorwurf. Die Walldorfer hätten HANA nur entwickeln können, indem sie Teradatas geistiges Eigentum veruntreuten, behaupten die Teradata-Verantwortlichen.

Das US-Gericht hatte 2021 die Forderungen von Teradata allerdings zurückgewiesen. Das Gremium des Bundesberufungsgerichts bemängelte diese Entscheidung der Vorinstanz nun, weil diese die Aussage eines Sachverständigen zu kartellrechtlichen Fragen wie Marktanteil und -definition im Fall ausgeschlossen habe.

Die Walldorfer wiesen die Vorwürfe stets zurück. So auch jetzt: "Wir haben vor kurzem die Entscheidung des Gerichts erhalten und unterziehen sie derzeit einer Prüfung", teilte SAP am Freitag in einer Erklärung mit. "Wir sind enttäuscht und nicht einverstanden mit dem Ergebnis und erwägen nun unsere Optionen". Teradata begrüßte die Entscheidung des Gerichts.

In der Vergangenheit musste sich die SAP schon mehrfach mit vergleichbaren Anschuldigungen auseinandersetzen. Der wohl spektakulärste Fall war 2010, als der Softwarekonzern von seinem amerikanischen Erzrivalen Oracle verklagt und verurteilt worden war. Bei der Übernahme des Softwaredienstleisters TomorrowNow hatte SAP Zugang zu urheberrechtlich geschützten Dateien von Oracle-Servern erlangt. SAP räumte das Fehlverhalten grundsätzlich ein und musste in einem Vergleich schließlich 357 Millionen Dollar Schadenersatz an Oracle bezahlen.