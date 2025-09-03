Köln/Hirschberg. (dpa) Der Motorenbauer Deutz kauft den Drohnen-Antriebsspezialisten Sobek aus Baden-Württemberg. Der Vollzug der Transaktion werde kurzfristig erwartet, teilte der Konzern in Köln mit. Sobek hat rund 70 Beschäftigte in seiner Zentrale in Hirschberg im Rhein-Neckar-Kreis sowie in Rottenberg am Neckar im Landkreis Tübingen und im hessischen Kassel.

Der Kaufpreis wurde