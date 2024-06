Von Matthias Kros

St. Leon-Rot. Die Rheinmetall-Tochter KS Gleitlager setzt an ihrem Stammsitz in St. Leon-Rot auf Wärme aus der Nachbarschaft. Dadurch spare man jährlich bis zu 800 Tonnen klimaschädliches CO₂ ein, teilte Rheinmetall am Freitag in einer Presseinformation mit. Der Düsseldorfer Konzern will bis zum Jahr 2035 komplett CO₂-neutral wirtschaften.

KS baut