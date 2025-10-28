Wo Haushalte in der Region für Gas am meisten zahlen
Es gibt große Unterschiede zwischen Städten und Landkreisen in Baden-Württemberg. Sinsheim und Mannheim sind unter den teuersten Städten.
Heidelberg. (dpa/RNZ) Die Gaspreise in Baden-Württemberg sind im Schnitt zuletzt leicht gesunken. Doch zwischen den Städten und Landkreisen zeigen sich große Unterschiede: In vielen größeren Städten ist Gas sogar deutlich teurer geworden. Das geht aus einer Analyse des Vergleichsportals Verivox hervor.
Familien mit einem Jahresverbrauch von 20.000 Kilowattstunden zahlten den Angaben