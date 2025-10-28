Heidelberg. (dpa/RNZ) Die Gaspreise in Baden-Württemberg sind im Schnitt zuletzt leicht gesunken. Doch zwischen den Städten und Landkreisen zeigen sich große Unterschiede: In vielen größeren Städten ist Gas sogar deutlich teurer geworden. Das geht aus einer Analyse des Vergleichsportals Verivox hervor.

Familien mit einem Jahresverbrauch von 20.000 Kilowattstunden zahlten den Angaben