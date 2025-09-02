Von Barbara Klauß

Heidelberg. Der Baustoffkonzern Heidelberg Materials muss bei seinem bislang größten Projekt zur CO₂-Abscheidung und -Speicherung in den USA einen herben Rückschlag verkraftet: Ende Mai habe der Konzern "ein Schreiben vom US-Energieministerium (DOE) über die Streichung der Förderung in Höhe von 500 Millionen US-Dollar für unser Projekt zur