Heidelberg Materials verliert 500-Millionen-Dollar-Förderung in USA
Die US-Regierung unter Trump streicht die Förderung für ein Großprojekt von Heidelberg Materials in Indiana. Das Ziel: weniger CO₂-Ausstoß – nun droht Stillstand.
Von Barbara Klauß
Heidelberg. Der Baustoffkonzern Heidelberg Materials muss bei seinem bislang größten Projekt zur CO₂-Abscheidung und -Speicherung in den USA einen herben Rückschlag verkraftet: Ende Mai habe der Konzern "ein Schreiben vom US-Energieministerium (DOE) über die Streichung der Förderung in Höhe von 500 Millionen US-Dollar für unser Projekt zur
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+