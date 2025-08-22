Wer kauft die Mannheimer Galeria-Filiale?
Die Frist im Bieterverfahren ist abgelaufen, doch Entscheidung lässt auf sich warten. Projektentwickler Scheuermann ist nach wie vor interessiert.
Von Alexander Albrecht und Matthias Kros
Mannheim. Für die Mannheimer Filiale der Warenhauskette Galeria am Paradeplatz gibt es noch immer keinen Käufer. Dabei schien es vor fast einem Jahr noch so, dass der Mannheimer Projektentwickler Egon Scheuermann gemeinsam mit Partnern den Zuschlag erhält.
"Die Auswertungen und Gespräche zum aktuellen Bieterprozess laufen
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+