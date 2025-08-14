Softwareunternehmen Osapiens schafft 150 neue Jobs
Die Firma ist eine der erfolgreichsten Neugründungen der vergangenen Jahre und expandiert nun nach Großbritannien.
Von Matthias Kros
Mannheim. Das Mannheimer Softwareunternehmen Osapiens expandiert in den britischen Markt. Laut einer Pressemitteilung plant das Unternehmen, hier 35 Millionen Euro zu investieren und über 150 Arbeitsplätze zu schaffen. Osapiens hat bereits Satellitenbüros in London, Paris, Amsterdam und Brüssel eröffnet, um seine Präsenz in Europa zu stärken. Zudem gibt
