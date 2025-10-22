IHK-Konjunkturumfrage zeichnet ein trübes Bild
Kaum noch Hoffnung auf "Herbst der Reformen". Den Unternehmen der Region fehlt das Vertrauen.
Von Barbara Klauß
Mannheim. Die Unternehmen in der Region seien ein Stück weit desillusioniert, meint Axel Nitschke, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar. Von der Stimmungsaufhellung nach der Bundestagswahl Anfang des Jahres ist offenbar nicht viel geblieben.
> Keine Trendwende: "Kraftlos und schwach" zeige sich die Konjunktur