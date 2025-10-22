Von Barbara Klauß

Mannheim. Die Unternehmen in der Region seien ein Stück weit desillusioniert, meint Axel Nitschke, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar. Von der Stimmungsaufhellung nach der Bundestagswahl Anfang des Jahres ist offenbar nicht viel geblieben.

> Keine Trendwende: "Kraftlos und schwach" zeige sich die Konjunktur