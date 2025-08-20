Ludwigshafen. (mk) Der in den vergangenen Jahren arg gebeutelten Aktie des Chemiekonzerns BASF droht das Ausscheiden aus dem Index Stoxx Europe 50. Das hat die US-Bank JPMorgan errechnet. Nach der regulären jährlichen Index-Überprüfung im September durch die Deutsche-Börse-Tochter Stoxx Ltd. werden nach Einschätzung von Analyst Pankaj Gupta die Aktien der BASF und des Autobauers Mercedes aus dem währungsgemischten europäischen Index herausgenommen. Dafür werden den Berechnungen zufolge die Aktien des Rüstungskonzern Rheinmetall und der spanischen Bank BBVA in den Index aufgenommen.

Der Stoxx Europe 50 ist ein Aktienindex, der sich aus 50 großen, börsennotierten, europäischen Unternehmen zusammensetzt. Er gilt als eines der führenden Börsenbarometer Europas. Zu unterscheiden ist er vom Euro Stoxx 50, der nur Unternehmen des Euro-Währungsgebiets enthält.