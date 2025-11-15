Samstag, 15. November 2025

zurück
Plus Investionen in Japan

Freudenberg übernimmt gesamten Anteil an Japan Vilene Company Ltd.

Das Weinheimer Unternehmen kauft 25 Prozent von Toray Industries und wird alleiniger Eigentümer der JVC, einem führenden japanischen Hersteller von Vliesstoffen für Industrie und Medizin.

15.11.2025 UPDATE: 15.11.2025 04:00 Uhr 28 Sekunden
Foto: Firmenbild

Weinheim. (mk) Der Mischkonzern Freudenberg mit Hauptsitz in Weinheim stärkt sein Geschäft mit Fließstoffen in Japan. Dazu übernimmt das Unternehmen von seinem Joint-Venture-Partner Toray Industries dessen 25-prozentigen Anteil an der Japan Vilene Company Ltd. (JVC) mit Sitz in Tokio, nach eigenen Angaben einem führenden Vliesstoffhersteller auf dem japanischen Markt. Damit werde Freudenberg

(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.