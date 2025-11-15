Freudenberg übernimmt gesamten Anteil an Japan Vilene Company Ltd.
Das Weinheimer Unternehmen kauft 25 Prozent von Toray Industries und wird alleiniger Eigentümer der JVC, einem führenden japanischen Hersteller von Vliesstoffen für Industrie und Medizin.
Weinheim. (mk) Der Mischkonzern Freudenberg mit Hauptsitz in Weinheim stärkt sein Geschäft mit Fließstoffen in Japan. Dazu übernimmt das Unternehmen von seinem Joint-Venture-Partner Toray Industries dessen 25-prozentigen Anteil an der Japan Vilene Company Ltd. (JVC) mit Sitz in Tokio, nach eigenen Angaben einem führenden Vliesstoffhersteller auf dem japanischen Markt. Damit werde Freudenberg