Heidelberg. (mk) Der Heidelberger Softwarespezialist SNP hat seine Erwartungen für das abgelaufene Jahr 2023 teilweise übertroffen. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch auf der Basis vorläufiger Zahlen mit. So stieg der Auftragseingang auf rund 266 Millionen Euro, was um etwa zehn Prozent höher liegt als prognostiziert (230 bis 250 Millionen Euro). Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Steigerung von rund 37 Prozent.

Der Konzernumsatz legte um 17 Prozent auf 203 Millionen Euro zu, was auf Höhe der zuletzt abgegebenen Prognose liegt (200 bis 205 Millionen Euro). Das operative Ergebnis (EBIT) wird bei rund 11 Millionen Euro erwartet (Prognose: am oberen Ende der Spanne von 5 bis 10 Millionen Euro oder sogar leicht darüber). Das entspricht einer Steigerung im Vergleich zum Vorjahr von rund 60 Prozent oder rund vier Millionen Euro. Eine Prognose für 2024 kündigte SNP für den 27. März an.