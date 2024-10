Von Matthias Kros

Heidelberg. Das KI- und Analysesoftwareunternehmen SAS, dessen Deutschland-Sitz in Heidelberg ist, hat vor einem unkontrollierten Einsatz künstlicher Intelligenz (KI) in der deutschen Wirtschaft gewarnt. So habe eine gemeinsam mit Coleman Parkes Research durchgeführte Umfrage unter 1600 IT-Entscheidungsträgern ergeben, dass hierzulande eine Mehrheit der