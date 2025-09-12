Von Barbara Klauß

Berlin/Heidelberg. Die Bundesregierung will den Weg frei machen für die Speicherung und den Transport von klimaschädlichem CO2 in Deutschland. Am Donnerstagabend beriet der Bundestag erstmals über einen entsprechenden Gesetzentwurf des Kabinetts.

Doch das Vorhaben bleibt umstritten: Während Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) darin einen