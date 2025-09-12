Freitag, 12. September 2025

Plus Heidelberg Materials

CO2-Speicherung bleibt auch in Berlin umstritten

Der Bundestag berät erstmals über den Gesetzesentwurf. Das Unternehmen hofft auf eine schnelle Umsetzung.

12.09.2025 UPDATE: 12.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 32 Sekunden
Heidelberg Materials. Foto: dpa

Von Barbara Klauß

Berlin/Heidelberg. Die Bundesregierung will den Weg frei machen für die Speicherung und den Transport von klimaschädlichem CO2 in Deutschland. Am Donnerstagabend beriet der Bundestag erstmals über einen entsprechenden Gesetzentwurf des Kabinetts.

Doch das Vorhaben bleibt umstritten: Während Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) darin einen

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Barbara Klauß
Redakteurin Wirtschaftsredaktion
zu unseren Autoren  
