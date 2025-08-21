Von Matthias Kros

Heidelberg. Das Anfang 2022 im Heidelberg Innovation Park (hip) gestartete Gründerzentrum BioLabs hat inzwischen gut 20 Mieter. Voll ist es damit zwar nicht. "Wir haben noch Platz", sagte Standortleiterin Ann-Kristin Müller bei einem Besuch von Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner am Mittwoch. Das liege aber nicht an fehlenden Interessenten. "Wir