Donnerstag, 21. August 2025

zurück
Plus Heidelberg

BioLabs wird die Start-up-Schmiede für Biotechnologie

Rund 20 Mieter haben sich inzwischen eingemietet, aber es ist noch Platz für mehr. OB Eckart Würzner war zu Besuch.

21.08.2025 UPDATE: 21.08.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 53 Sekunden
Matthias Gschell, wissenschaftlicher Projektmanager von Biomovis mit flüssigem Stickstoff, das im Labor als Kühlmittel zum Einsatz kommt. Foto: Stadt Heidelberg

Von Matthias Kros

Heidelberg. Das Anfang 2022 im Heidelberg Innovation Park (hip) gestartete Gründerzentrum BioLabs hat inzwischen gut 20 Mieter. Voll ist es damit zwar nicht. "Wir haben noch Platz", sagte Standortleiterin Ann-Kristin Müller bei einem Besuch von Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner am Mittwoch. Das liege aber nicht an fehlenden Interessenten. "Wir

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.