"Ethik ist eine Investition in den Unternehmenserfolg"
Wirtschaftsprofessor Lin-Hi sieht jedoch schwindende Aufmerksamkeit für entsprechende Themen angesichts der konjunkturellen Lage.
Von Gernot Heller, RNZ Berlin
Berlin. Nick Lin-Hi ist Professor für Wirtschaft und Ethik an der Uni Vechta.
Welche Bedeutung haben Ethik und Moral in der Wirtschaft, verglichen mit deren ökonomischen Zielen?
Zunächst ist erst einmal herauszustellen, dass die Marktwirtschaft eine moralische Qualität hat. Letzteres in der Form, dass sie unter
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+