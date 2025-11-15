Samstag, 15. November 2025

Plus "Bürokratie-Monster"

Was der "Zolldeal" zwischen EU und USA für Heideldruck bedeutet

"Ein gigantischer bürokratischer Kraftakt". Vertriebsvorstand David Schmedding erklärt die Auswirkungen.

15.11.2025 UPDATE: 15.11.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 53 Sekunden
David Schmedding, Vorstand für Vertrieb und Technologie der Heidelberger Druckmaschinen AG. Foto: Heidelberger Druck

Von Matthias Kros

Wiesloch. Seit August werden auf Waren, die von der EU in die USA exportiert werden, pauschal 15 Prozent Zölle fällig. Die Druckmaschinen von Heidelberg werden dadurch entsprechend teurer.

Fast noch mehr stört David Schmedding, Vorstand Technologie und Vertrieb bei dem Druckmaschinenbauer, allerdings der bürokratische Aufwand und die unklaren

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Matthias Kros
Redakteur
zu unseren Autoren  
