Von Matthias Kros

Wiesloch. Seit August werden auf Waren, die von der EU in die USA exportiert werden, pauschal 15 Prozent Zölle fällig. Die Druckmaschinen von Heidelberg werden dadurch entsprechend teurer.

Fast noch mehr stört David Schmedding, Vorstand Technologie und Vertrieb bei dem Druckmaschinenbauer, allerdings der bürokratische Aufwand und die unklaren