Was der "Zolldeal" zwischen EU und USA für Heideldruck bedeutet
"Ein gigantischer bürokratischer Kraftakt". Vertriebsvorstand David Schmedding erklärt die Auswirkungen.
Von Matthias Kros
Wiesloch. Seit August werden auf Waren, die von der EU in die USA exportiert werden, pauschal 15 Prozent Zölle fällig. Die Druckmaschinen von Heidelberg werden dadurch entsprechend teurer.
Fast noch mehr stört David Schmedding, Vorstand Technologie und Vertrieb bei dem Druckmaschinenbauer, allerdings der bürokratische Aufwand und die unklaren