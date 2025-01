Von Matthias Kros

Walldorf. Der Börsenwert des Softwarekonzerns SAP ist erstmals auf über 300 Milliarden Euro geklettert. Am Donnerstagnachmittag stieg die so genannte Marktkapitalisierung der Walldorfer, also der Gesamtwert aller im Umlauf befindlichen Aktien, bis auf knapp 302 Milliarden Euro.

Grund sind die gewaltigen Kursaufschläge: Allein in den vergangenen