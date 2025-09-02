Dienstag, 02. September 2025

Plus BASF Ludwigshafen

Ausbildung in "herausfordernden Zeiten"

530 Azubis starten bei BASF ins Berufsleben, und damit deutlich weniger als in den Vorjahren. Generell geht die Zahl der Plätze zurück.

02.09.2025 UPDATE: 02.09.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 59 Sekunden
Rund 530 junge Menschen sind am Montag bei der BASF in Ludwigshafen ins Berufsleben gestartet. In der Multihalle des Konzerns gab es T-Shirts und Mitarbeiter-Ausweise. Foto: BASF

Von Barbara Klauß

Ludwigshafen. Cansin Kara strahlt. Der 19-Jährige steht in einer Halle der BASF in Ludwigshafen. Hier fängt er an diesem Montag, gemeinsam mit rund 530 anderen jungen Menschen, seine Ausbildung an. Cansin Kara will Elektroniker für Automatisierungstechnik werden. "Ich mag das Praktische", sagt er.

Bei der BASF hat er sich beworben, weil schon sein

