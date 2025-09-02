Von Barbara Klauß

Ludwigshafen. Cansin Kara strahlt. Der 19-Jährige steht in einer Halle der BASF in Ludwigshafen. Hier fängt er an diesem Montag, gemeinsam mit rund 530 anderen jungen Menschen, seine Ausbildung an. Cansin Kara will Elektroniker für Automatisierungstechnik werden. "Ich mag das Praktische", sagt er.

Bei der BASF hat er sich beworben, weil schon sein