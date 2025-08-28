Stuttgart. (dpa/lsw) Das Handwerk in Baden-Württemberg verzeichnet einen Zuwachs bei neuen Auszubildenden. Mit 16.326 neuen Lehrverträgen gab es im Land ein leichtes Plus von 0,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie Handwerkskammer-Präsident Rainer Reichhold in Stuttgart mitteilte.

Im Mehrjahresvergleich sieht der Baden-Württembergische Handwerkstag Zuwächse. Aber es bleibt aus seiner Sicht schwierig, genügend junge Menschen zu erreichen. Berufsorientierung, Übergänge und individuelle Förderung müssten deutlich gestärkt werden. Die hohe Übernahmequote im Handwerk – zuletzt mit 79 Prozent auf Rekordniveau – und eine konkurrenzfähige Vergütung machten die duale Ausbildung attraktiv.

