Heidelberg Pharma kämpft ums Überleben
Nach dem Finanzierungsrückschlag müssen drei Viertel der Belegschaft gehen.
Von Matthias Kros
Ladenburg. Nach dem gescheiterten Zulassungsantrag für ein Diagnostikum zur Erkennung von Nierenkrebs greift der Vorstand des Biotech-Unternehmens Heidelberg Pharma mit Sitz in Ladenburg zu drastischen Sparmaßnahmen. So soll die derzeitige Belegschaft bis Mitte 2026 unternehmensweit um etwa 75 Prozent reduziert werden.
Rechnerisch blieben damit
