Plus 65 Mitarbeiter betroffen

BASF streicht Hydrosulfit-Produktion in Ludwigshafen

Der Standort in der Pfalz bleibt im Fokus der Sparprogramme. 65 Mitarbeiter sollen andere Jobs im Konzern erhalten.

24.09.2025 UPDATE: 24.09.2025 14:39 Uhr 31 Sekunden
BASF
Bei BASF laufen Sparprogramme - vor allem der Stammsitz in Ludwigshafen soll wettbewerbsfähiger werden. (Archivbild)

Ludwigshafen. (dpa/lrs) Der BASF-Konzern stellt das Geschäft und die Produktion von Hydrosulfiten in Ludwigshafen ein. Hydrosulfite werden etwa im Färbevorgang in der Textilindustrie und in der Zellstoff- und Papierverarbeitung als Bleichmittel verwendet. Die Entscheidung sei Teil der laufenden strategischen Prüfung der Produktionsstruktur am Standort, teilte das Unternehmen in der pfälzischen

