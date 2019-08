Nach dem schweren Unwetter dauern die Aufräumarbeiten in Neckarsulm weiter an. Besonders hart getroffen wurde der "Circus Carl Althoff". Hier zerfetzte der Sturm zwei Zelte und beschädigte das Inventar. Foto: Armin Guzy

Neckarsulm. (fsd) Die Hilfsbereitschaft der Bevölkerung für das Team des "Circus Carl Althoff", das am zurückliegenden Freitag von einem Unwetter über Neckarsulm besonders hart getroffen wurde, reißt nicht ab. Fünf Tage nach dem Sturm sind bereits mehr als 11.000 Euro auf das Spendenkonto eingegangen. "Das ist ganz großartig. Damit können wir einiges anfangen", sagt Joanna Weisheit, Sprecherin und Artistin beim Zirkus. "Wir sind überwältigt, dass so schnell so viel Geld zusammengekommen ist."

Bei ihr und dem Zirkusteam sei ein wenig Optimismus zurückgekehrt, dass sie wieder auf die Beine kommen. Als Dankeschön an die Spender und Helfer wolle man dann als erstes eine kostenlose Vorstellung in Neckarsulm zeigen. "Wir haben uns überlegt, wie wir uns bedanken können. Und das wäre ein Weg."

Weisheit hofft auch weiterhin auf Geld- und Sachspenden. Auch Firmen, die helfen wollten, seien gern gesehen. Beispielsweise ein Musikhandel, der die Schausteller mit Lichtern oder Kabeln unterstützt, denn inzwischen habe man auch die betroffene Ton- und Lichtanlage ausprobiert. "Es ist alles hinüber", sagt Weisheit. Immerhin gebe es beim Hauptzelt einen Lichtblick. Einer Spezialfirma aus Hamburg habe man Bilder zukommen lassen, die daraufhin Chancen sieht, dass das Zelt noch zu retten ist.

Am Montag steht für Zirkusteam und Tiere ein kleiner Umzug auf dem Programm. Da ein Landwirt als Eigentümer der Fläche den Boden vorbereiten will, müssen die Schausteller das Feld räumen. Durch die Hilfe der Stadt Neckarsulm können Weisheit und Co. ihre Utensilien und Tiere in der Lautenbacher Straße im Stadtteil Amorbach zwischenparken. Da das Tierzelt beim Sturm irreparabel beschädigt worden ist, wird dem "Circus Carl Althoff" dann eines von einem anderen Zirkus geliehen. "Das werden wir dort aufbauen und die Tiere unterbringen", sagt Weisheit.

Info: Geldspenden gehen auf das Postbankkonto von Joanna Weisheit unter IBAN: DE90.5001.0060.0429 9496 06. Helfer jeglicher Art werden gebeten, sich unter Telefon 0163 / 4626839 zu melden.