Stuttgart. (dpa-lsw) Der Start in die Karwoche in Baden-Württemberg wird sonnig und warm. Bis zu 23 Grad am Oberrhein seien am Montag möglich, teilte der Deutsche Wetterdienst am Montagmorgen mit.

Im Bergland werden 18 Grad erwartet. Nach einem wolkenlosen Vormittag ziehen am Nachmittag schwache Quellwolken über den Schwarzwald und die Schwäbische Alb, so die Wetterexperten.

In der Nacht zum Dienstag ist mit einem sternenklaren Himmel zu rechnen, es kühlt bis zu einem Grad ab. Tagsüber sowie am Mittwoch werden wieder Temperaturen über 20 Grad erwartet mit teils frischem Wind.