Zum überwältigenden Bigband-Sound schmissen sich die sieben Protagonisten bei der Revue „Born to be wild“ förmlich rein und begeisterten das Publikum im Theater Heilbronn. Foto: Theater Heilbronn/Bjoern Klein

Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Aller guten Dinge sind drei – und manchmal auch vier. Im vierten Anlauf gelang es, die aufwendige Produktion des Theaters Heilbronn "Born to be wild" im Großen Haus wieder in den Spielplan aufzunehmen. Einmal war die "Musikalische Revue" ja schon zu sehen gewesen: als Uraufführung. 2020 war das, dann aber kamen "Corona" und der Lockdown. Keine einfachen Zeiten lagen dazwischen, die Wiederaufnahme hatte auch deshalb Premieren-Charakter, weil einige Umbesetzungen notwendig geworden waren.

Aber es hatten sich auch Voraussetzungen "draußen" geändert: Krieg in Europa. Nicht nur ein Lied wie "Give peace a Chance" muss man jetzt mit anderen Ohren und anderen Empfindungen hören, daran kam auch ein um jeden Preis amüsierwilliges Publikum nicht herum. Es war unüberseh- und unüberhörbar, aber auch nachvollziehbar und mit Nachgeschmack: Darf man so in Nostalgie schwelgen, sich mitreißen lassen und sich lautstark austoben?

Der überwältigende Bigband-Sound des "Orchesters Max Wegener" (klingt nicht nur in der Namensgebung fast wie "Max Greger") und des Trios der "Easy Riders", die durchweg von stimmlicher und schauspielerischer Präsenz geprägten Song-Auftritte von sieben Protagonisten, die sich buchstäblich "reinschmissen" in ihre Auftritte und die alle alles "drauf hatten": Peter Alexander und Rita Pavone. Udo Jürgens und Reinhard Mey. Jimi Hendrix, die Beatles und die Rolling Stones, und natürlich "Steppenwolf" als Namensgeber.

Die "tragende Idee" von Stefan Huber (Regie) und Kai Tietje, den beiden "Erfindern" der Revue, war diese: "Was würde geschehen, wenn Protest und Revolte der 1968er plötzlich einmal die glitzernde Showtreppe der Fernsehunterhaltung erobert hätten?"

Die Rahmenhandlung und das Bühnenbild nahm diese Panikstimmung auf, in zwei Ebenen: die der glitzernden Show-Welt oben, und die der "Regie-Zentrale" unten, in aufgeregter Auflösung und der Ahnung kommender Umwälzungen. Dazwischen agierend, der Ansager, eine Art Klon von Peter Frankenfeld und Hans-Joachim Kulenkampff alias Stefan Eichberg. Und auch sonst stimmt eigentlich alles: die Kostüme (Heike Seidler), mit den zu kurzen Röcken und Schlaghosen, oben zu lange oder hochtoupierte Haare, unten gendergleiche Blockabsätze, psychedelisches Getanze und das Marihuana-Tütchen – und vom Balkon flattern Flugblätter mit der Aufschrift "Stop the War".

Zeitenwende auf der Bühne und Zeitenwende draußen: Schon der "Vorfilm" (Nikolai Stiefvater) hatte gezeigt, was auch zu erwarten war. Auf das schwarz-weiße Pausenbild folgten Adenauer und Kiesinger, Martin Luther King und Rudi Dutschke, der Schah und seine Prügelperser, der tote Benno Ohnesorg, Gudrun Ensslin und Andreas Bader von der RAF, und was die Straßenschlachten gegen die Springer-Presse damit zu hatten.

Schöner war die Erinnerung an die Sprüche der "aufmüpfigen" Jugend: "Wer zweimal mit der selben pennt, gehört schon zum Establishment" oder "Unter den Talaren der Muff von tausend Jahren". Da musste doch die heile Welt von "Mit Musik geht alles besser" die Gemüter beruhigen, bis die Nachricht hineinplatzt: Auf Rudi Dutschke wurde geschossen.

Das ist auch der Moment, in dem die Revue die Kurve kriegt: Willkommen in der Wirklichkeit, auch heute wird wieder geschossen. Die Showtreppe leuchtet blau-gelb, und "Give Peace a Chance" wird zur bewegenden Hymne, das "Peace-Symbol" von den Parkas der "Halbstarken" dominiert den ganzen Bühnenraum (Bühne: José Luna). "So oder so ist da Leben", sang schon Hildegard Knef, die war vorher natürlich auch dabei. Das Publikum war begeistert.

Info: Die Revue steht noch bis Juni im Programm, für so manche Aufführung gibt es nur noch Restkarten.