Von Theo Westermann, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Interviewäußerungen von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) über eine schärfere Beschneidung von Freiheitsrechten zur Bekämpfung der Corona-Pandemie haben bei der Opposition im baden-württembergischen Landtag, aber auch bei Teilen der CDU, zu erheblicher Kritik geführt.

"Irritierend und für einen Ministerpräsidenten höchst bedenklich" findet SPD-Fraktions- und Landeschef Andreas Stoch die Äußerungen: "Herr Kretschmann lässt eine Grundhaltung erkennen, der das Verständnis für die Regeln unseres Rechtsstaats abgeht." Stoch weiter: "In unserer Demokratie kann und muss jede politische Entscheidung von Gerichten überprüft werden können. Das ist kein Konstruktionsfehler, sondern eine elementare Errungenschaft, eine der wichtigsten verfassungsrechtlichen Grundlagen unseres Landes." Wenn der Ministerpräsident öffentlich darüber nachdenke, sich über die Rechtsprechung hinwegsetzen zu können, dann wirke das wie eine "gefährliche Machtphantasie".

Am Freitagnachmittag ruderte Kretschmann zurück. "Im Rechtsstaat gilt immer der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit – und zwar immer und ohne Einschränkung." Dieses zentrale Prinzip der Verfassung würde er nie in Frage stellen. Umso mehr ärgere es ihn, dass durch seine Äußerungen offenbar dieser Eindruck entstanden sei, teilte er am Nachmittag mit. Seine Äußerungen seien mit Blick auf die geplante Enquete-Kommission im Bundestag zum künftigen Umgang mit Pandemien gemeint gewesen.

Im Kampf gegen Pandemien sollte der Staat laut Kretschmann-Interview drastischer als bisher in Freiheitsrechte der Bürger eingreifen dürfen. "Meine These lautet: Wenn wir frühzeitige Maßnahmen gegen die Pandemie ergreifen können, die sehr hart und womöglich zu diesem Zeitpunkt nicht verhältnismäßig gegenüber den Bürgern sind, dann könnten wir eine Pandemie schnell in die Knie zwingen", sagte Kretschmann im Interview mit der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten" (Freitagausgabe). Dann müsse man nicht monatelang und in Wellen Grundrechtseinschränkungen machen, mit erheblichen negativen Folgen für die ganze Gesellschaft. "Wir sollten also einmal grundsätzlich erwägen, ob wir nicht das Regime ändern müssen, so dass harte Eingriffe in die Bürgerfreiheiten möglich werden, um die Pandemie schnell in den Griff zu bekommen." Kretschmann blickte auch auf die Rolle der Gerichte: "Von Beginn haben uns die Gerichte viele Instrumente gegen die Pandemie aus der Hand genommen, weil sie gesagt haben, diese seien nicht verhältnismäßig gegenüber dem Bürger".

FDP-Fraktionschef Hans Ulrich Rülke äußert scharfe Kritik: "Kretschmann entwickelt sich immer mehr zum Autokraten. Wir erwarten von einem Ministerpräsidenten mehr Respekt vor der Verfassung." Das Interview zeige, dass die "Verbotspartei Grüne mit Freiheitsrechten nichts am Hut hat, sondern eine autokratische Partei ist, die den Interventionsstaat propagiert".

Der Koalitionspartner CDU, genauer gesagt die Landtagsfraktion, wollte sich am Freitag auf Nachfrage unserer Zeitung nicht äußern. Die Nachwuchsorganisation der CDU, die Junge Union, teilte dagegen aus: Sie nennt in einer Mitteilung die Aussagen "einen Skandal". Und weiter: "Unverhältnismäßige Maßnahmen zu fordern, ist evident verfassungswidrig. Der Schutz der Freiheit und Grundrechte der Bürger dieses Landes ist das höchste Gebot der Politik. Die Menschen in unserem Land wollen nicht, dass mit ihren Grundrechten gespielt wird – sie wollen eine ideologiefreie Politik auf dem Boden unseres Grundgesetzes", so JU-Landesvorstandsmitglied Simon Gollasch. Man müsse sich nicht wundern, wenn sich immer mehr Menschen von der Politik abwendeten.

Auch die Justiz hat dem Vorstoß eine Absage erteilt. "Dem Vorschlag, durch besondere Pandemiegesetze auch eventuell unverhältnismäßige Maßnahmen zu ermöglichen, steht entgegen, dass das Verhältnismäßigkeitsprinzip als ein wesentliches Element unseres Rechtsstaatsverständnisses im Grundgesetz verankert ist", sagte der Sprecher des Verwaltungsgerichtshofs, Matthias Hettich.