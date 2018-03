Stuttgart. (dpa/lsw) Dank der Fertigstellung mehrerer Bauprojekte ist Heilbronn nicht mehr die schlimmste Stauhölle Baden-Württembergs. In der Neckarstadt sank 2017 die durchschnittlich in Staus verbrachte Zeit laut einer Studie von 45 auf 38 Stunden. Damit konnte Heilbronn in der vom Verkehrsdatenanbieter Inrix veröffentlichten Übersicht der verkehrsreichsten Städte Deutschlands vom zweiten auf den siebten Platz sinken.

Spitzenreiter des Negativ-Rankings ist einmal mehr die bayerische Metropole München mit durchschnittlich 51 Staustunden, gefolgt von Hamburg und Berlin. Stuttgart landete wie im Jahr zuvor auf Rang 4. In der immer wieder von Feinstaub geplagten Landeshauptstadt verbrachten Autofahrer laut Inrix 2017 im Schnitt 44 Stunden im Stau - wie schon 2016.

Die dadurch entstandenen Kosten lagen der Studie zufolge mit 2386 Euro pro Fahrer um 150 Euro über dem Vorjahreswert. Die Summe der Kosten für alle Autofahrer in Stuttgart stieg damit um fast 250 Millionen Euro auf 918 Millionen Euro pro Jahr.

Inrix hob hervor, dass Baden-Württemberg sein Budget für Maßnahmen zur Erhaltung der Straßenqualität erhöht habe. Dadurch hätten zwischen 2011 und 2016 mehr als 1 000 Kilometer Bundes- und Landesstraßen verbessert werden können. Besonders große Verbesserungen seien in Heilbronn erreicht worden. Den größten Effekt hätten dort der Abschluss vieler Bauprojekte im Vorfeld der "Buga 2019" sowie die Eröffnung der neuen Karl-Nägele-Brücke im Juli 2017.