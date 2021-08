Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Harald Friese, Vorstand des Sinfonie-Orchesters Heilbronn, blättert in seinem Kalender und stellt fest: Dessen letztes Konzert fand im Februar 2020 statt. In seinem Kalender steht aber auch das Datum für das nächste, es ist der 10. Oktober, und es wird ganz im Zeichen von Beethoven stehen. Auch er war ein Corona-Opfer, sein 250. Geburtstag konnte nirgendwo auf der Welt gebührend gefeiert werden, in Heilbronn fiel unter anderem die vom Sinfonieorchester geplante Aufführung seiner "Neunten" aus. Nun, zum Saisonauftakt im Oktober, wird es die "Eroica" sein, die "Helden-Symphonie". Auch das passt und ist schon deshalb keine schlechte Wahl, weil gerade auch die Künstler die "Helden" der Pandemie waren. Auch ihr Berufsstand gehörte zu jenen, denen oft genug die Existenzgrundlage entzogen war.

Dass das Orchester beziehungsweise der es tragende Verein dennoch gut durch die Krise kam, ist nicht nur dem eigenen sehr überlegten Wirtschaften zu verdanken, sondern auch der Stadt Heilbronn, die am jährlichen Zuschuss nichts änderte. Wenn nun auch noch die Abonnenten bei der Stange bleiben, dann können sich alle freuen.

Hintergrund Seit letzter Saison ist Gustavo Surgik, 1970 in Brasilien geboren, Konzertmeister des Heilbronner Sinfoinieorchesters. Während und nach Abschluss seines Studiums 1994 an der Moskauer Gnessin-Musikakademie mit dem Doktor-Diplom erhielt er vielfache Auszeichnungen und übernahm Solopartien. Sein bisheriges Tätigkeitsfeld listet unter anderem diese Stationen auf: stellvertretender [+] Lesen Sie mehr Seit letzter Saison ist Gustavo Surgik, 1970 in Brasilien geboren, Konzertmeister des Heilbronner Sinfoinieorchesters. Während und nach Abschluss seines Studiums 1994 an der Moskauer Gnessin-Musikakademie mit dem Doktor-Diplom erhielt er vielfache Auszeichnungen und übernahm Solopartien. Sein bisheriges Tätigkeitsfeld listet unter anderem diese Stationen auf: stellvertretender Konzertmeister des Staatsorchesters Stuttgart, ständiger Gast als Erster Konzertmeister im Orchester der Ludwigsburger Festspiele, Dozent der Landesakademie für die musizierende Jugend in Baden-Württemberg. Er spielt eine Geige von Tommaso Balestrieri (Mantova 1770), von der Landeskreditbank Baden-Württemberg zur Verfügung gestellt. (bfk)

[-] Weniger anzeigen

Alois Seidlmeier, Dirigent und Künstlerischer Leiter, ist die Freude darüber anzusehen, endlich wieder vor Publikum spielen zu dürfen, auch wenn es – unter dem Vorhalt, die Vorschriften bleiben so wie sie derzeit sind – nur 500 pro Konzert sein werden. Das ist etwa die Hälfte derer, die sonst kommen – aber dafür spielt man eben ein etwas verkürztes Programm, ohne Pause, zweimal am Abend.

Die Hoffnung, im nächsten Jahr dann auch wieder mit 80 Musikern beispielsweise das so populäre Klassik-Open-Air-Konzert wieder veranstalten zu können, schwebt genauso im Raum wie die, den Weltklasse-Pianisten Gerhard Oppitz aus Heilbronn wieder zu Gast zu haben. Seit ihm, als Schüler noch, das Sinfonie-Orchester eine erste Bühne bot, ist er ihm eng verbunden. Er könnte zum Ende der Saison kommen, allerdings nur dann, wenn man ihm wieder den gewohnt ausverkauften Saal bieten kann, alles andere wäre, so sieht es Friese, ihm nicht zumutbar.

Im Auftakt-Konzert mit der "Eroica" steht auch noch Beethovens populäre Romanze in F-Dur auf dem Programm, auch als beste Gelegenheit, dem Publikum Gustavo Surgik auch als Solist bekanntzumachen. Er ist der neue Konzertmeister des Orchesters. Auch im zweiten Konzert (14. November) steht die Wiener Klassik im Mittelpunkt, mit Haydns "Sinfonie mit dem Hornsignal" und mit der "Jupitersinfonie" von Mozart, gefolgt von der Bläser-Serenade von Richard Strauß und Alfred Schnittkes Hommage an die Wiener Klassik, dem "Spiel mit Musik".

Für das Weihnachtskonzert am 19. Dezember bricht das Orchester nach Norden auf, Seidlmeier erzählt voller Begeisterung von den vier Sängern aus Schweden, den "Ringmasters", die an diesem Abend für Überraschungen sorgen werden, bevor er mit der populären "Holberg-Suite" von Edvard Grieg beschlossen wird.

Die Förderung junger Musiker war und ist für das Sinfonie-Orchester – siehe Gerhard Oppitz – immer schon ein großes Anliegen. Im Januar kann man die Cellistin Erica Piccoti kennenlernen. Die junge Römerin, die, nachdem sie schon 2014 den ersten Preis bei der International Cello Competition Antonio Janigro in Zagreb gewann und 2020 zum "Young Artist of the Year vom ICMA" gekührt wurde, wird den Solopart in Camille Saint-Säns Cellokonzert übernehmen. Ein weiteres Hauptwerk des Abends, die "Sinfonietta" von Francis Poulenc, ist alles andere als eine kleine Sinfonie, sondern eine große Huldigung an die Meister Mozart, Strawinski und Tschaikowsky.

Langjährige Verbindungen pflegte das Sinfonie-Orchester mit dem immer noch unvergessenen Gottlob Frick, bis heute ist ein Abend großen Sängern gewidmet und "Große Oper" ist dann auch der Titel für das Konzert vom 20. März, in dem unter anderem ein anderer großer Bassist zu Gast sein wird: Andreas Hörl. Mit Daniel Foki (Bariton), Ilker Arcayürek (Tenor) und der Sopranistin Armina Friebe ist dann das ganze Fach abgedeckt. Große Oper gibt es auch auf der Leinwand; Filmmusik steht im Mittelpunkt des letzten Konzertes am 8. Mai, von John Williams bis Enrico Morricone – angekündigt als eine "Reise zu den Sternen der Filmmusik".

Info: Die Konzerte werden am Konzerttag zweimal gespielt: um 15 Uhr und um 19.30 Uhr. Konzertdauer circa eine Stunde, keine Einführung, keine Pause. Alle aktuellen Infos unter www.hn-sinfonie.de.