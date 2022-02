Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Am "Tag des Bodens" im vergangenen Dezember hatten sich die beiden Naturschutzverbände BUND und Nabu in der Region schon einmal an die Öffentlichkeit gewandt: Ihre Forderung war "Kein weiterer Flächenfraß in der Region Heilbronn". Nun tun sie es ein weiteres Mal. Der Flächenverbrauch in der Region dürfe so nicht weitergehen, der Problemkreis Klimakrise, Artensterben und Flächenverbrauch sei inzwischen ja bewusst geworden. Für die Mahner gehören deshalb alle weiteren Planungen in der Region Heilbronn "dringend auf den Prüfstand", auch um sie "angesichts der Erderhitzung klimafest zu machen".

Kritisch setzen sie sich deshalb auch mit dem Projekt des KI-Parks auseinander. Das Land und die Stadt Heilbronn, mit der Dieter-Schwarz-Stiftung als ihrem anteiligen Finanzier an dem 100-Millionen-Euro-Projekt, planen hier ein Zentrum für Künstliche Intelligenz. "Natürliche Intelligenz" sei ihnen lieber, vermerken dazu Gegner des Projektes auf ihrer Homepage.

Andrea Hohlweck, Regionalgeschäftsführerin des BUND Heilbronn-Franken, illustriert den Flächenverbrauch mit diesem Bild: "Selbst wenn gemäß neuem Koalitionsvertrag ,nur’ 2,5 Hektar pro Tag für Wohngebiete, Gewerbegebiete oder Straßen überplant werden, sind dies mehr als neun Quadratkilometer jährlich" – das wäre so, als ob jedes Jahr die Gesamtfläche der Gemeinde Abstatt verschwinden würde. "Allein im Landkreis Heilbronn wurden in den zurückliegenden zwei Jahren hunderte Hektar Boden verplant, abgeschoben, überbaut und versiegelt", das betont auch Britta Böhringer-Retter vom Nabu Heilbronn. Bereits zum "Tag des Bodens" hatten die beiden Umweltschutzorganisationen Beispiele von aktuellen Planungsverfahren im Stadt- und Landkreis gesammelt und hochgerechnet auf rund 250 Hektar. Die tatsächlichen Zahlen sollen noch deutlich höher liegen.

Ausgerechnet im Land der Häuslebauer den Bau von Einfamilienhäusern zu kritisieren, ist schwierig, auch wegen der Gesetzeslage. Grund für den boomenden Flächenverbrauch sei der Paragraf 13b des Baugesetzbuches, der die schnelle Ausweisung von Neubaugebieten von bis zu 10.000 Quadratmeter Fläche im direkten Siedlungsanschluss ohne Umweltbericht und Ausgleichsmaßnahmen ermöglicht, weshalb "zahllose Einfamilienhaus-Siedlungen wie Pilze aus dem Boden geschossen" seien.

Bemängelt wird dies nicht nur im Hinblick auf die Klimakrise, sondern auch auf die Demografie: Wohnformen für ältere Bürger umzusetzen, das sei dringlicher. Für das KI-Zentrum auf den 23 Hektar Fläche sieht der Zeitplan so aus: Spatenstich im Jahr 2024, Fertigstellung 2026, die Einrichtungen dafür werden vorübergehend im Gewerbegebiet "Wohlgelegen" untergebracht. Auch der KI-Bundesverband plant, seine Geschäftsstelle in Heilbronn einzurichten.

Von dem Vorhaben erwarten die beiden Verbände, dass es so "umweltverträglich, klimafest und nachhaltig wie irgend möglich gestaltet wird", mit Fassadenbegrünung, Fotovoltaikanlagen, Bauweise mit maximaler Energieeffizienz, Vogelschutzglas, tierfreundlicher Grünflächen- und Lichtgestaltung, dazu ein "zukunftsgerechtes Mobilitäts- und Radverkehrskonzept. Flächenfraß für Individualverkehr sei nicht mehr akzeptabel".

Für das KI-Zentrum im Gewann "Steinäcker" würden Ackerflächen hoher Güte wegfallen. "Das ist für die lokalen Landwirte kaum zu ersetzen", betont Böhringer-Retter. Als Folge des "Flächenfraßes" verweist man auch auf das Stadtklima. Die Kaltluftproduktionsrate einer Stadt liege bei null, die von Freiland bei zehn bis 20 Kubikmeter pro Quadratmeter in einer Stunde. Falle eine so große Freifläche weg, bedeute dies eine "klimatische Verschlechterung" mahnen BUND und Nabu – halte diese Entwicklung an, "werden die Städte der Region zu Backöfen". Der Stadt- und der Landkreis Heilbronn zählten zu denjenigen in Baden-Württemberg, die in einer Studie des Umweltministeriums zur Klimaanpassung schon für die Periode von 2021 bis 2050 wegen Hitzebelastungen und Wärmeinsel-Effekten als "hoch vulnerabel" eingestuft werden.