Von Violetta Heise

Freiburg. Gedimmtes Licht und gedämpfte Stimmen: In der nächtlichen Stille der Intensivstation klingt das Stöhnen des Patienten in Zimmer A2 umso lauter. Er hat eine transplantierte Lunge, die sich entzündet hat – und steht heute Nacht unter der Obhut von Elke Koch. Sie ist Fachkrankenschwester und stellvertretende Stationsleiterin der Anästhesiologischen Intensivstation der Uniklinik Freiburg.

Der Patient ist 51 Jahre alt. Bei jedem Einatmen geht ein Ruck durch seinen Körper, beim Ausatmen entweicht ihm das Stöhnen, seine Füße zucken. Eine Maschine unterstützt ihn beim Atmen, doch die Maske zu tragen, sei unangenehm, sagt Elke Koch. Vielleicht verschaffe dem Mann das Stöhnen etwas Linderung.

Es ist etwas nach 22 Uhr, Kochs Nachtschicht hat gerade begonnen - und die 50-Jährige will sich erst einmal einen Überblick verschaffen über den Zustand des Kranken. Im abgedunkelten Zimmer legt sie ihm einen feuchten Lappen auf die Stirn und beugt sich über ihn. "Ich hör einmal kurz auf Ihre Lunge", sagt sie – doch der Mann hört sie offenbar nicht. Mit einer Taschenlampe läuft Koch auf die andere Seite des Betts und schaut sich an, welche Infusionen er bekommt. "Man muss immer wissen, was läuft wo. Wenn’s mal schnell gehen muss, muss man genau wissen, welche Zuleitungen man hat."

Koch arbeitet seit 1993 als Krankenpflegekraft an der Uniklinik Freiburg. Ab und an muss sie – wie heute – nachts arbeiten; dann geht ihre Schicht von 21.30 Uhr bis 7.15 Uhr.

Das Uniklinikum Freiburg ist eines der größten Krankenhäuser im Südwesten. Auf der Anästhesiologischen Intensivstation liegen Patienten mit unterschiedlichen Erkrankungen. Foto: dpa

Noch gut neun Stunden lang hängt nun das Wohlergehen der beiden Patienten, die sie heute Nacht pflegt, zum großen Teil von ihrer Arbeit ab. Ob diese Verantwortung auf ihr laste? Nein, dafür sorge mittlerweile die Erfahrung, sagt sie, als sie das Krankenzimmer verlassen hat. "Aber vor jedem Dienst konzentriere ich mich und mache mir bewusst, welche Auswirkungen unser Handeln haben kann."

Auf der Anästhesiologischen Intensivstation werden Patienten mit den unterschiedlichsten gesundheitlichen Problemen behandelt: Heute liegen hier etwa eine Frau, die nach einem Sturz vom Pferd unter einem Nieren- und Leberriss leidet, und eine Frau mit Brustkrebs, der gestreut hat. Auf Zimmer A1 - für das Koch ebenfalls zuständig ist – liegt eine ältere Dame, deren Becken nach einem Vier-Meter-Sturz vom Balkon zertrümmert ist.

Der Alltag hier sei herausfordernd, sagt Koch. Da sei nicht nur die schwere körperliche Arbeit – etwa wenn Patienten von der Rücken- in die Bauchlage gedreht werden müssten. Da sei auch eine Besonderheit der Station: Hier erhalten die Patienten möglichst keine beruhigenden Medikamente. Das erlaube ihnen, aktiver am Heilungsprozess mitzuwirken – erschwere aber auch die Arbeit der Pflege, sagt Koch, denn jeder wache Patient habe Wünsche. "Man wird immer wieder aus der Konzentration gerissen. Das ist anstrengender als das Körperliche."

Und schon wieder eine Ablenkung: Ein sanfter Warnton erklingt und es blinkt auf einem der an vielen Stellen aufgehängten Überwachungsmonitoren, die die Werte aller 14 Patienten auf Station anzeigen. Der Blutdruck von Kochs Lungenentzündungspatient ist unter einen kritischen Wert gefallen, steigt aber kurz darauf wieder.

Das wird Koch heute Nacht unter anderem beschäftigen: den Blutdruck des Patienten stabilisieren, die Frau auf Zimmer A1 von der linken auf die rechte Seite drehen, die Station aufräumen, immer wieder dokumentieren, wie es ihren Patienten geht und was sie getan hat.

"Man muss auf jeden Fall Menschen mögen", sagt Koch über die Anforderungen an Pflegekräfte. "Diese Nähe, die da zum Patienten entsteht, das kann nicht jeder." Und Multitasking müsse man beherrschen sowie eine gewisse Gelassenheit mitbringen. An den Tod auf Station gewöhne man sich etwas. Ihr helfe die Einstellung: "Wir geben unser Bestes für die Patienten. Und entweder schaffen sie es dann, oder der Zeitpunkt, an dem sie sterben müssen, ist erreicht. Das liegt dann nicht mehr in unserer Hand."

Doch auch sie, die schon viele hat sterben sehen – allein während der dritten Corona-Welle seien mehr als die Hälfte der Patienten der Station gestorben – hat manchmal länger an Erlebnissen zu knabbern. Da sei etwa die Mutter gewesen, die nach Komplikationen in der Schwangerschaft, Not-Kaiserschnitt und Hirnblutung starb und ihr Kind nie sah.

Es passiere aber auch Schönes, etwa wenn es Patienten plötzlich besser gehe, für die man kaum noch Hoffnung gehabt habe. Manchmal kämen ehemalige Patienten auf Station, die sie dann kaum wiedererkenne, erzählt die 50-Jährige. Sie hat sich vorgenommen, nie stark übergewichtig zu werden, alles zu tun, um keinen Diabetes oder Bluthochdruck zu bekommen. "Wenn ich sehe, was manche für einen Raubbau an ihrem Körper betreiben, dann wird es mir schon elend."

Gegen Mitternacht ist für den Patienten auf Zimmer A2 die Zeit mit der unbequemen Maske vorbei. Koch nimmt sie ab, beendet die Gabe des Beruhigungsmittels und verbringt die nächste Viertelstunde damit, den Blutdruck zu überwachen. Das Stöhnen des Mannes hat aufgehört, er scheint ruhig zu schlafen. Koch dagegen wird wach bleiben und wohl erst in sieben Stunden zu Bett gehen können.