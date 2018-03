Die amtierende Hochschulleitung ging die Unterlagen an der PH Heidelberg durch - und wurde fündig. Zwischen 2005 und 2013 gab es offenbar fehlerhafte Vorgänge, so ein erstes Ermittlungsergebnis. Zwölf Professoren sind insgesamt betroffen. Foto: Philipp Rothe

Von Sören S. Sgries

Heidelberg. Nach Ludwigsburg und Konstanz erreicht die sogenannte "Zulagenaffäre" auch Heidelberg: Wie die Rhein-Neckar-Zeitung aus verlässlicher Quelle erfuhr, wurden an der Pädagogischen Hochschule zwischen 2005 und 2013 in insgesamt zwölf Fällen Zulagen auf fehlerhafter Grundlage gewährt. Mitte dieser Woche sollen die Betroffenen darüber informiert worden sein.

Hans-Werner Huneke, amtierender Rektor der PH Heidelberg, bestätigte auf Anfrage der RNZ, dass es an seiner Hochschule entsprechende Unregelmäßigkeiten gegeben habe. Auch Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) erklärte gegenüber der RNZ: "Im Grundsatz kann ich die Sachlage bestätigen." Landesweit waren von 44 befragten staatlichen Hochschulen bis Ende Januar lediglich 17 Fälle gemeldet worden. Von diesen komme "die größte Gruppe" von der PH Heidelberg. Es habe dazu noch einige Nachfragen des Ministeriums gegeben. "Wir haben zugesagt, dass wir erst mit Details an die Öffentlichkeit gehen, wenn die Fälle konkret aufgearbeitet sind", so Bauer. "Es ist nicht sicher, ob diese Fälle so Bestand haben."

Konkret geht es um eine besoldungsrechtliche Umgruppierung von Professoren aus der C- in die W-Besoldung. Diese wurde 2005 im Professorenbesoldungsreformgesetz eingeführt und kombiniert von der Grundidee her eine niedriger angesetzte Grundbesoldung mit möglichen Zulagen. Die bis dahin übliche Besoldung vor allem nach Dienstalter sollte dadurch abgelöst werden.

An der PH Heidelberg wurden in zwölf Fällen Zulagen offenbar auf falscher Grundlage gewährt. So wurden in einer internen Untersuchung allein 2005 sieben Fälle entdeckt, die zu beanstanden seien. Die letzten Ernennungen erfolgten 2013. In der Summe geht es - je nach Professor - um monatliche Zuschläge zwischen 80 und 1500 Euro.

Das Grundproblem in Heidelberg ist dabei offenbar, dass diese Zulagen als "Bleibe- und Berufungszulage" ausgewiesen wurden, obwohl die Rechtsgrundlage dafür nicht gegeben war, wie Rektor Huneke gegenüber der RNZ bestätigt. Laut Bundesbesoldungsgesetz (§ 33) können Leistungsbezüge nämlich "1. aus Anlass von Berufungs- und Bleibeverhandlungen" oder "2. für besondere Leistungen" vergeben werden. In Heidelberg gewährte man die Zulagen nach Punkt 1 - obwohl die betroffenen Professoren offenbar, wie notwendig gewesen wäre, keinen Ruf an eine andere Hochschule vorzuweisen hatten, so die interne Einschätzung. Eine Zulage nach Punkt 2 wäre hingegen rechtlich unangreifbar gewesen.

"Es ging ausnahmslos um Leute, die besonders viele Publikationen hatten, die sich wissenschaftlich besonders hervorgetan haben. Es ging um die Leistungsträger der Hochschule", so Huneke. Eine Zulage für besondere Leistung "wäre völlig gerechtfertigt gewesen", ist er sich sicher. "Man hat es aber falsch bezeichnet."

Ein zweites Problem: Bei den jüngsten Fällen aus den Jahren 2012 und 2013 wurde offenbar versäumt, eine Ernennungsurkunde auszustellen - eine vorherige Rechtsänderung hätte das aber notwendig gemacht.

Huneke ist bei der Aufarbeitung in einer vergleichsweise komfortablen Situation: Er leitet die Heidelberger PH erst seit 2015. Im fraglichen Zeitraum lehrte und forschte er an der PH Freiburg. Die Fehler gehen also auf das Konto seiner Vorgänger Michael Austermann (2002-2009) und Anneliese Wellensiek (2009-2015). "Seitdem sind keine Fehler mehr gemacht worden", so Huneke. "Wir arbeiten jetzt die Probleme offen und ehrlich auf." Gleichzeitig nimmt er seine Vorgängerrektorate und die betroffenen Professoren in Schutz. "Sie haben geglaubt, sie machen genau das richtige", vermutet Huneke nach Beurteilung der Aktenlage.

Rückendeckung erhält der Hochschulleiter auch aus dem Wissenschaftsministerium. "Herr Huneke hat seine Aufgabe gewissenhaft erfüllt", so Ministerin Theresia Bauer. "Außerordentlich korrekt und gründlich" sei in den Akten der vergangenen Jahre nach möglichen Ungereimtheiten geforscht worden. Eine abschließende Beurteilung der Heidelberger Vorgänge sei allerdings noch nicht möglich, das Ministerium habe noch einige Nachfragen an die PH.

Und wie sieht es mit der strafrechtlichen Relevanz aus? Sowohl in Ludwigsburg als auch in Konstanz hatte sich die Staatsanwaltschaft eingeschaltet. Droht also auch in Heidelberg juristisches Ungemach? Bauer sagt: "Erst wenn die Faktenlage klar ist, können wir juristische Folgen abschätzen." Bisher sei sie aber der Meinung, dass es "keine Anzeichen" für eine strafrechtliche Relevanz gebe.

Kenner der Materie sehen Heidelberg auch in einer ganz anderen Liga als Ludwigsburg oder Konstanz. Während dort in großem Umfang und über lange Zeit gezielt Zulagen auf zweifelhafter Grundlage vergeben wurden, sei es in Heidelberg durchaus möglich, dass Vorgaben aus Stuttgart bei der Umstellung von C- auf W-Besoldung falsch verstanden worden seien. Ministerin Bauer betont in Richtung aller Hochschulleitungen: "Es können Fehler vorkommen - aber im Umgang damit muss es korrekt zugehen."

Der Landtags-Opposition dürften die Vorfälle ausgerechnet an der "Heimat-PH" der Heidelberger Grünen-Politiker neue Munition liefern. SPD und FDP haben Bauer bereits wegen der Ludwigsburger Vorgänge im Visier, denen ein eigener Untersuchungsausschuss im Landtag gewidmet ist.