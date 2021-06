Von Brigitte Fritz-Kador

Neckarwestheim. Ein wenig hofft man beim Bund der Bürgerinitiativen Mittlerer Neckar (BBMN) und dem Verein "Ausgestrahlt" auch auf die neue Umweltministerin Thekla Walker (Grüne) in Stuttgart – sie hat ja schließlich mal bei Greenpeace angefangen –, dass sie in der Sache nicht so "festgefahren" ist wie ihr Vorgänger Franz Untersteller. Die "Sache" ist das Atomkraftwerk Neckarwestheim II, das letzte in Baden-Württemberg noch laufende seiner Art. Franz Wagner vom Verein BBMN und Armin Simon von "Ausgestrahlt" haben ihrer schon beim Verwaltungsgerichtshof Mannheim anhängigen Klage auf die Abschaltung des AKWs am Dienstagabend einen entsprechenden Eilantrag nachgeschoben.

Darin geht es darum, den weiteren Betrieb von Neckarwestheim II zu untersagen, nachdem "zwei staatliche Gutachten" bestätigt hätten, dass "die Gefahr systematischer Rohrbrüche durch Korrosion im AKW Neckarwestheim II nicht ausgeschlossen sei".

Ab dem 10. Juni, so wendet Wagner dazu noch ein, sei sowieso die Revision fällig. Dann müsse der Betrieb heruntergefahren beziehungsweise ganz ausgesetzt werden. Warum belasse man es dann nicht gleich dabei, nachdem das Kraftwerk sowieso 2022 ganz abgeschaltet werden soll? Wie die Stuttgarter Zeitung berichtete, habe man 300 Risse in den Rohren des Kernkraftwerks gefunden.

Wagner wirft dem Umweltministerium vor, es habe "jahrelang die von den korrosiven Bedingungen im AKW Neckarwestheim II ausgehende Gefahr durch mögliche Rohrbrüche bestritten", und er verweist darauf, dass im März sogar der ehemals höchste Atomaufseher im Bundesumweltministerium, Diplom-Ingenieur Dieter Majer, vor einem drohenden Atomunfall in Neckarwestheim warnte. Daraufhin habe das Umweltministerium aber nicht etwa den Reaktor abgeschaltet, sondern zwei Gegengutachten in Auftrag gegeben, um Majer zu widerlegen.

Doch auch von "weit her" kommen Warnungen in Form von Gutachten. So kommt Professor Manfred Mertins von der Technischen Hochschule Brandenburg zu dem Schluss, "dass der Weiterbetrieb des Kernkraftwerkes Neckarwestheim II mit vorgeschädigten DE-Heizrohren nicht im Einklang mit dem Kerntechnischen Regelwerk und international etablierten Sicherheitsprinzipien steht". Er bemängelt, dass das hier praktizierte "Verstopfen" bereits stark geschädigter DE-Heizrohre zwar als eine temporär wirkende Reparaturmaßnahme zu sehen sei, jedoch kein Beitrag zur Eindämmung oder Beseitigung der Schädigungsmechanismen: "Nach den für Kernkraftwerke weltweit geltenden Regeln des gestaffelten Sicherheitskonzepts wäre hierfür ein Austausch der jeweils betroffenen Dampferzeuger erforderlich."

Hart ist der Vorwurf an das Umweltministerium, die geforderte Stilllegung des Reaktors auf "offensichtlich falscher Grundlage" abgelehnt zu haben. Im März noch hieß es von dort, das Problem der schadhaften Dampferzeuger-Heizrohre sei seit 2018 bekannt und von mehreren unabhängigen Sachverständigen sowie der Reaktorsicherheitskommission gründlich untersucht worden. Es folgt die Schlussfolgerung: "Die Anlage GKN II kann demnach auf der Basis des kerntechnischen Regelwerks und des Standes von Wissenschaft und Technik sicher betrieben werden." Neue Erkenntnisse zum Sachverhalt lägen dem Umweltministerium nicht vor.

Anti-Atomkraft-Aktivist Wagner wagt keine Prognose, wie die Verwaltungsrichter in Mannheim entscheiden werden. Er sagt, das werde weitgehend auch davon abhängen, wie sehr man bei Gericht bereit ist, sich in die Materie einzuarbeiten. Dass diese komplex ist, steht außer Zweifel.