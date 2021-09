Neckarsulm. (rnz) Mit dem Klimawandel nehmen starke Regenfälle zu. Jüngstes Beispiel in Neckarsulm ist der heftige Starkregen vom 7. Juni. Dabei kam es zu Überflutungen, weil das Kanalnetz überlastet war und das Niederschlagswasser unkontrolliert von Oberflächen abfloss. Um solche Überflutungsrisiken künftig besser abschätzen zu können, führt die Stadt Neckarsulm derzeit ein Starkregen-Risikomanagement ein. "Mit solchen Maßnahmen will sich Neckarsulm schrittweise zu einer Wasser-resilienten Stadt entwickeln", erläutert Bürgermeisterin Dr. Suzanne Mösel. "Ziel ist es, die Abwasserentsorgung zu entlasten und die Auswirkungen des Klimawandels für die Stadtbevölkerung zu mindern."

Bereits der Starkregen 2016, bei dem Teile des Audi Werks überflutet wurden, hat gezeigt, dass es auch abseits von großen Flüssen zu folgenschweren Überschwemmungen kommen kann. Als Konsequenz von damals hat der Wasserverband Sulm die beiden Hochwasser-Rückhaltebecken Hängelbach und Amorbach gebaut und so das Hochwasserschutzkonzept für das Sulmtal komplettiert. Trotz abgelehnter Landesförderung wurden die beiden neuen Rückhaltebecken auf ein 500-jähriges Hochwasserereignis ausgelegt, also auf ein Hochwasserereignis, das statistisch gesehen nur alle 500 Jahre auftritt.

Wie wichtig der Hochwasserschutz an dieser Stelle ist, hat der jüngste Starkregen gezeigt. Bei dem Regen vom 7. Juni handelte es sich nach Einordnung des deutschen Wetterdienstes um einen extrem heftigen Starkregen. Im Bereich des Hängelbachs lag die Marke zwischen einem 100- und 500-jährigen Regenereignis, und im Einzugsgebiet des Amorbachs wurde sogar das 500-jährige Regenereignis bei weitem überschritten.

Im Stadtgebiet entsprach dieser extreme Starkregen einem Niederschlagsereignis von 100 Jahren. Auf derart extreme Niederschlagsmengen, die in kürzester Zeit auf einem begrenzten Gebiet niedergehen, sind die städtischen Kanäle und Regenbecken nicht ausgelegt. "Es ist in wirtschaftlicher Hinsicht nicht sinnvoll und technisch nicht möglich, das öffentliche Kanalnetz für solche Ausnahmeereignisse maximal auszubauen", erklärt Mösel. "Ein vollständiger Schutz vor Überflutungen ist daher nicht möglich. Bei derart extremen Niederschlägen kann nicht ausgeschlossen werden, dass die öffentlichen Entwässerungsanlagen kurzzeitig überlastet werden."

Die Stadt ist grundsätzlich verpflichtet, für die schadensfreie Entwässerung innerhalb eines rechtlich definierten Rahmens zu sorgen. Dieser Verpflichtung kommt Neckarsulm nach, indem sie das öffentliche Kanalnetz im Rahmen des Allgemeinen Kanalisationsplans (AKP) kontinuierlich überprüft und modernisiert.

Der AKP wurde in den vergangenen Monaten für alle Stadtteile neu berechnet. Überall im Stadtgebiet muss gewährleistet sein, dass das Abwasser bis zu einem drei- bis fünfjährlichen Regenereignis, also einem normalen Starkregen, schadlos abgeleitet werden kann. Dies entspricht der gesetzlich vorgeschriebenen Norm. Auch die Regenüberlauf-Bauwerke des Abwasserzweckverbandes Unteres Sulmtal erfüllen diese Normvorgabe.

"Das heißt aber auch, dass bei noch stärkerem Regen ein Rückstau in Verkehrs- und Freiflächen sowie private Grundstücksentwässerungsanlagen nicht zu vermeiden ist", betont die Leiterin des Tiefbauamtes, Tanja Blattmann. "In diesen Fällen kann es auch vorkommen, dass Abwasser aus den Kanalisationsschächten austritt. Aus diesem Grund sind auch Grundstückseigentümer aufgefordert, auf ihren Grundstücken Vorkehrungen zu treffen, damit das Abwasser rückstaufrei abfließen kann."

Gegen Überflutungsschäden durch den unkontrollierten Oberflächenabfluss von Niederschlagswasser bei Starkregen auf Grundstücke und in Gebäude helfen nur technisch-konstruktive Maßnahmen. Maßnahmen des Objektschutzes sind zum Beispiel hochgezogene Lichtschacht-Umrandungen, Dammbalken-Verschlüsse oder Eingriffe in die Topografie des Grundstücks.

Ziel des Starkregen-Risikomanagements ist es, das Risiko von gefährlichen Abflüssen auf der Geländeoberfläche abzuschätzen und Risikoobjekte zu identifizieren. Die vorbereitenden Arbeiten haben im vergangenen Jahr begonnen; die Förderung beim Bund wurde beantragt. Sobald der Förderbescheid vorliegt, beginnen die Berechnungen und Planungen.

Zunächst werden Starkregen-Gefahrenkarten erstellt. Auf dieser Grundlage erfolgt die Risikoanalyse, die schließlich in ein ganzheitliches Handlungskonzept mündet. Auf dieser Basis werden konkrete Handlungsempfehlungen entwickelt. In diesem Zuge werden auch die Bürger auf Gefahrengebiete hingewiesen. Eigentümer können dann entsprechende Schutzmaßnahmen gegen Starkregen auf den eigenen Grundstücken entwickeln.

Schließlich richtet die Stadt auch bei Erschließungsplanungen und Kanalnetz-Berechnungen ein besonderes Augenmerk auf die Entwässerung. So sind zum Beispiel im aktuellen Neubaugebiet "Erweiterung Nördlich der Römerstraße" in Obereisesheim neu entwickelte Baumrigolen geplant. Auch in diesem Baugebiet werden private Grundstückseigentümer zur Überflutungsvorsorge verpflichtet. Sie müssen zum Beispiel Flachdächer begrünen und Rückhalteräume für Starkregen nachweisen.