Von Roland Muschel, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Vor dem Hamburger CDU-Bundesparteitag im Dezember 2018 galt Baden-Württemberg beim Dreikampf um den CDU-Bundesvorsitz als Hort der Unterstützer von Friedrich Merz. CDU-Landeschef Thomas Strobl aber wollte sich öffentlich nicht positionieren. Die Landesspitze wolle den Delegierten keine Empfehlung aussprechen, die diese als Bevormundung missverstehen könnten, lautete die Begründung. Womöglich war der Anteil der Merz-Fans unter den Delegierten aus dem Südwesten aber auch gar nicht so groß wie allgemein angenommen. Am Ende jedenfalls gewann Annegret Kramp-Karrenbauer.

Angesichts der Zurückhaltung vor Hamburg war die Überraschung in und außerhalb der CDU beträchtlich, als Strobl und die Spitzenkandidatin der Südwest-CDU, Susanne Eisenmann, an Aschermittwoch klar Position bezogen: Bei der Neuauflage der Kampfabstimmung um den CDU-Bundesvorsitz am 25. April werden sie für Friedrich Merz stimmen, kündigten die beiden wie auch ihr Generalsekretär Manuel Hagel an. "Ich glaube, wir treffen ziemlich genau die Stimmung in Baden-Württemberg – nicht nur im Landesverband, auch in der Bevölkerung", begründete Eisenmann ihre Parteinahme. Diesmal habe es einen "starken Wunsch der Basis" gegeben, dass sich die Spitze "klar positioniert", erklärte Strobl die neue Taktik.

Das Vorgehen provoziert aber zugleich beträchtlichen Unmut in den eigenen Reihen. Die Landeschefin der Frauen Union, Susanne Wetterich, zeigt sich "erstaunt". Der Landeschef der CDU-Sozialausschüsse, Christian Bäumler, spricht sich indirekt gegen Merz aus: "Die Bundestagswahl ist keine Therapie für Männer, die ihre Verletzungen nicht verwunden haben." Andreas Schwab, Chef des CDU-Bezirksverbands Südbaden, setzt sich auf Facebook ab: "Wir haben uns noch nicht entschieden."

"Diese Parteinahme an sich ist schon erstaunlich genug", ärgert sich Hans Georg Koch, der lange Jahre Regierungssprecher des früheren Ministerpräsidenten Erwin Teufel (CDU) war und seit über 40 Jahren CDU-Mitglied ist. "Völlig rätselhaft" aber sei, was zur Begründung angeführt werde: nicht Beratungen des Parteivorstands oder Ergebnisse einer Mitgliederbefragung, sondern "die durch nichts bewiesene steile Behauptung, 70 Prozent der Mitglieder des Landesverbands neigten Merz zu". Eisenmann strapaziere dazu noch "eine bemerkenswerte Leerformel", wenn sie sage, Merz habe klare Positionen, das wünschten sich die Menschen.

"Müssen sich ‚die‘ Menschen, die ‚klare inhaltliche Positionen‘ wünschen, unbedingt die von Friedrich Merz wünschen?", fragt Koch spitz. Die Festlegung zeuge aber auch "von einem beachtlichen Mangel an Weitsicht", wenn ausgerechnet der Landesverband, der schon einmal mit dem "Blinken nach rechts" beachtlich Schiffbruch erlitten habe, nun auf das "etwas haudegenartige Profil als Erfolgsmodell setzt".

Laut einer Umfrage wünschen sich 69 Prozent der Baden-Württemberger an der Landesspitze eine Person, die "entscheidungsfreudig" ist. Die Variante "moderierend" bevorzugen demnach nur 18 Prozent. Das würde für Merz, der sich als Macher inszeniert, und für die Parteinahme von Eisenmann sprechen, die in Porträts oft als "entscheidungsfreudig" beschrieben wird. Zugleich haben die von der CDU hinzugezogenen Demoskopen der Partei empfohlen, viel mehr auf grün-schwarze Wechselwähler zu zielen als auf diejenigen, die zur AfD abgewandert sind. Das würde wiederum eher gegen Merz und gegen Eisenmanns Vorgehen sprechen.