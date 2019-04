Ilsfeld. (dpa/lsw) Nach dem Fund zahlreicher verendeter Fische und Wasservögel am kleinen Flüsschen Schozach bei Heilbronn sind nun auch vor der Mündung zum Neckar tote Fische entdeckt worden. Ob sie dorthin gespült wurden oder sich die Ursache für das Tiersterben ausgeweitet haben könnte, sei unklar, teilte ein Sprecher der Polizei am Freitag mit. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass ein giftiger Stoff ins Gewässer gelangt war. Art und Herkunft waren noch unbekannt. Die Polizei hat Wasserproben zur chemischen Untersuchung an Institute geschickt.

Nach Polizeiangaben waren offensichtlich sämtliche Fische und Wasservögel in dem Teilstück der Schozach unterhalb von Ilsfeld verendet. Auch ein totes Reh in der Nähe des Flüsschens wurde demnach gemeldet.

Das Trinkwasser soll von der Verunreinigung nicht betroffen sein. Die Polizei warnt jedoch davor, aus dem Fluss Wasser zu entnehmen. Kinder sollten nicht an dem Gewässer spielen und Hunde nicht daraus trinken.

80 Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizeispezialisten hatten am Donnerstag versucht, ein Ausweiten des Tiersterbens zu verhindern. Wie die Arbeit am Donnerstag weitergeführt wird, sollen laut Polizei Experten entscheiden.