Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Augenblicklich, aber auch in die Zukunft gerichtet, liegt das Hauptaugenmerk beim Thema "Energie" in Heilbronn auf dem Kohlekraftwerk der EnBW am Neckar; es ist das einzige noch arbeitende im Land. 2026 soll aber Schluss sein; danach soll es abgerissen werden, damit an seiner Stelle ein neues Gaskraftwerk entstehen kann, als "Brückentechnologie" für einen späteren Einsatz von "Grünem Wasserstoff" als Energieträger.

Die EnBW-Pläne dafür haben gerade die erste Hürde genommen, im Gemeinderat der Stadt Heilbronn hat die Bauvoranfrage, trotz massiver Kritik von Umweltschützern an den Plänen, eine relativ große Mehrheit erhalten. Von dem mit dem Kohleausstieg verbundenen Strukturwandel wird besonders auch der Hafen von Heilbronn betroffen sein, er macht derzeit die meiste Kohle mit der Kohle: Etwa 80 Prozent des Umschlages sollen auf den fossilen Energieträger entfallen.

Der Heilbronner Binnenhafen ist nicht nur einer der 20 größten Deutschlands, gemessen am wasserseitigen Umschlag ist er auch der größte Neckarhafen, liegt nach den Rheinhäfen Mannheim, Karlsruhe und Kehl auf Platz vier der umschlagstärksten Binnenhäfen von Baden-Württemberg. Nun haben Heilbronner Forschungseinrichtungen, das Kompetenzzentrum "Logwert" an der Hochschule Heilbronn (HHN) und das auf dem Bildungscampus der Schwarz-Stiftung angesiedelte Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO) eine Reihe von Handlungsempfehlungen für diesen Strukturwandel erarbeitet. Auch wenn Steinkohle nicht nur wichtigstes Umschlaggut und die weitaus beste Einnahmequelle war, sieht man die Energiewende und damit das "Ökosystem Wasserstoff" als Chance für neue Entwicklungen.

Ein Vorteil des Heilbronner Hafens ist seine "trimodale" Funktion – so nennt man es, wenn Wasser, Straße und Schiene zusammenlaufen. Ziel der Forschungsinitiative ist es, möglichst viele Ideen zu sammeln und zu koppeln, um am Ende nicht nur lokal, sondern auch dem Land einen Leitfaden an die Hand zu geben, wie der erfolgreiche Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft auch an anderen Hafenstandorten vorangetrieben werden kann und wie mit Wasserstoff, der je nach Aggregatzustand auch als Gefahrgut definiert wird, direkt im und um einen Hafen umgegangen werden muss.

Wie auf Nachfrage zu erfahren war, sind die Akteure dieser Studie "potenzielle Produzenten, Transporteure und Handling-Operateure von Wasserstoff", also wirtschaftliche Nutznießer, deren Namen im Augenblick noch nicht veröffentlicht werden dürften. Es seien aber "alle Teile des Hafens mit Fokus auf Potenzial für Wasserstoff" mit eingeschlossen, heißt es dazu – auch die intermediären Betreiber. Dazu zählen dann auch die Heilbronner Verkehrsgesellschaft (HNVG) als Hafenbetreiber und "KTHN", die Kombi-Terminal Heilbronn GmbH, eine zum Betrieb des Containerhafens von zwei Heilbronner Privatunternehmen gegründete Betreibergesellschaft.

Dazu heißt es vonseiten der HHN dann auch schnörkellos: "Bei den Ideengebern weiß man auch, dass die größte Schwierigkeit bei der Einführung eines neuen Energieträgers ist, dass sich Angebot und Nachfrage möglichst synchron entwickeln müssen, um beide Seiten zu Investitionen animieren zu können." Ziel der gemeinsamen Studie "H2Hafen Heilbronn" sei es daher, "in einem partizipativen Ansatz mit den Akteuren vor Ort auf Anbieter-, Abnehmer- und Transportseite, die man seit Juli bereits identifiziert hat, konkrete Umsetzungspfade hin zu einer Wasserstoffwirtschaft zu entwickeln. Dadurch soll der Einstieg "möglichst rasch wirtschaftlich attraktiv" werden. Ein entsprechender Workshop, beispielsweise mit dem Fraunhofer IAO, ist für diesen Monat geplant.

Die Ergebnisse der Untersuchung sollen so gehalten werden, dass sie für die Entwicklung von Wasserstoff-Ökosystemen auf andere Hafenstandorte in Baden-Württemberg übertragen werden können. Der Wissenstransfer soll durch einen Leitfaden stattfinden, "der anderen Akteuren Chancen und Herausforderungen für die Entwicklung eines Hafenareals hinsichtlich der Anlandung, Distribution, Speicherung und Verwertung von Wasserstoff aufzeigt." Zum Jahresende rechnet man mit den entsprechenden Ergebnissen.