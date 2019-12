Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Etwa vier Meter lang und zweieinhalb Meter hoch ist eine Bücherwand in Hubert Bläsis Arbeitszimmer. Bis vor zwei Jahren hat er hier gearbeitet, am 6. Dezember, drei Tage vor seinem 90. Geburtstag, ist er gestorben. Die vielfarbigen Bücherrücken ergeben ein buntes Bild, der Inhalt macht traurig. Es handelt sich um Bücher, nicht nur in deutscher Sprache, zu Geschichte, Krieg und Vernichtung vor allem im Zweiten Weltkrieg. Dazwischen befinden sich, exakt abgeheftet, Kopien von Schriftstücken, von denen die meisten den Vermerk „Secret“ oder „Confidential“ tragen. Es sind Dokumente des Grauens, Protokolle einer generalstabsmäßig geplanten und eingesetzten Tötungsmaschinerie, die sich sicher nicht von dem unterscheidet, was die Kriegsherren der deutschen Wehrmacht und SS planten, zu Papier brachten und umsetzten – mit dem entscheidenden Unterschied, die Angreifer gewesen zu sein.

Das ist genauso wichtig für die Aufarbeitung dessen, was am 4. Dezember 1944, also vor nun 75 Jahren, der Stadt Heilbronn widerfuhr. Als ein Bombergeschwader sie zu mehr als 60 Prozent zerstörte und etwa 7000 Menschen umkamen, darunter 1000 Kindern und eben auch viele schuldbeladenen Mitmacher und Mitmarschierer des Nazi-Regimes.

Diese „Opferrolle“ stand über Jahrzehnte im Mittelpunkt des Gedenkens, erst seit wenigen Jahren hat sich dieser verengte Blickpunkt geweitet. So ist auch die Dokumentation „Heilbronn 1944/45 – Leben und Sterben einer Stadt“ von Hubert Bläsi und Archivdirektor Christhard Schrenk als historisches Zeugnis zu lesen, das den 4. Dezember 1944 zum zugleich „bestdokumentiertesten“ und schrecklichsten Tag der Geschichte Heilbronns so nachvollziehbar macht, mit dem das „Nie-wieder-Krieg“ auch für jene, die ihn nicht erlebten, zur unabdingbare Forderung wird.

Hintergrund Zur Person Hubert Bläsi, Oberstudiendirektor i.R., leitete in Heilbronn zuletzt die Andreas-Schneider-Schule. Er saß lange Jahre als Stadtrat für die CDU im Gemeinderat, beteiligte sich am sozialen und kulturellen Leben der Stadt in vielfältiger Weise und wurde dafür mit dem Ehrenring der [+] Lesen Sie mehr Zur Person Hubert Bläsi, Oberstudiendirektor i.R., leitete in Heilbronn zuletzt die Andreas-Schneider-Schule. Er saß lange Jahre als Stadtrat für die CDU im Gemeinderat, beteiligte sich am sozialen und kulturellen Leben der Stadt in vielfältiger Weise und wurde dafür mit dem Ehrenring der Stadt Heilbronn ausgezeichnet. (bfk)

[-] Weniger anzeigen

Die Zerstörung Heilbronns am 4. Dezember 1944 war das Thema, das auch den Wahlheilbronner Hubert Bläsi nicht losgelassen hat. Nachdem er sich zunächst mit dem Kriegsschicksal seiner Geburtsstadt Bruchsal beschäftigt hatte, motivierte ihn dies auch für Heilbronn. Im Jahr 1995 erschien die erste Ausgabe des Buches, 2014, zur 70. Wiederkehr des Schreckenstages, eine Neuauflage, weil die erste vergriffen war. Schrenk beschreibt in dieser, unter Hinweis darauf, dass historische Dokumente der Stadt verbrannten und Zeitzeugen zum 4. Dezember erst „Monate, Jahre oder gar Jahrzehnte“ später befragt wurden, wie Bläsi vorging: „In der Militärzentrale (England), welche die Angriffe auf Heilbronn steuerte, sind in den Tagen um den 4. Dezember zahlreiche schriftliche Dokumente entstanden, die heute noch in den einschlägigen Archiven aufbewahrt werden, die jedoch bislang in Heilbronn kaum Beachtung gefunden haben. Es ist das Verdienst von OStR i.R. Hubert Bläsi, dieses Quellenmaterial in England aufgespürt, ins Deutsche übersetzt, bearbeitet und teilweise im Anhang (des Buches) veröffentlicht zu haben. Gleiches gilt für seine Recherchen in den National Archives in Washington (USA).“

Bläsi hat diese Arbeit selber finanziert. Zugang zu diesen Quellen zu bekommen, war nicht immer leicht; vor allem in England waren viele Vorbehalte zu überwinden. Dank ihm lässt sich die Vor- und Schreckensgeschichte dieser Tage, die Royal Air Force (RAF) nannte sie „Operation Sawfish“ (Sägefisch) bis ins letzte Detail nachvollziehen. Bei allen Einsätzen hatte der Wetterbericht größte Bedeutung, nachlesbar ist aber auch, wie man jeden Einsatz der Bomberflotte auf Effizienz auswertete, um diese noch zu steigern, und wie man Ziele nach dem größtmöglichen zu erwartendem Schaden definierte.

Der Angriff auf Heilbronn begann, das geht aus den Protokollen hervor, eigentlich gegen 11 Uhr mittags, als der Befehl dafür gegeben wurde. Es folgt eine akribische Darstellung, bis auf Sekunden fixiert, zum Ablauf der Bombardierung, des Funkverkehrs, der Wetterlagen, und auch Namen der eingesetzten Piloten werden genannt. Demnach begann der Angriff auf die Innenstadt um 19.29 Uhr, die letzten Bomben fielen elf Minuten später. Ursprünglich angesetzt waren dafür nur fünf Minuten: von 19 bis 19.05 Uhr.

Ein wichtiges und speziell erfasstes Ziel war der Rangierbahnhof. Jeder einzelne Bombenabwurf ist dokumentiert: Auf die Innenstadt wurden 668,8 ts Sprengbomben, 422,6 ts Brand- und Markierungsbomben abgeworfen, auf den Rangierbahnhof 817,4 ts Sprengbomben und 423,5 ts Brand- und Markierungsbomben. Das Kürzel „ts“ steht für die englische Gewichtseinheit, umgerechnet sind es zusammen 830 Tonnen Sprengbomben und 430 Tonnen Brandbomben gewesen.

In einem anderen Dokument heißt es, General George Patton, Befehlshaber der US-Army, habe bei Gott um gutes Wetter für geplante Bombardierungen gebetet. Sir Arthur Harris, zuletzt im Rang eines Marshal of the Royal Air Force, bekannt als „Bomber Harris“, sagte 1977 in einem erst vor wenigen Jahren bekannt gewordenen BBC-Interview zur Zerstörung Dresdens: „Wenn ich das Ganze noch mal durchmachen müsste, würde ich genau das Gleiche tun.“

Heute weiß man, dass Heilbronn eine Art „Generalprobe“ für Dresden war, vor allem was die Effektivität von Brandbomben betraf. In dem aufsehenerregenden Buch „Der Brand“ von Jörg Friedrich ist es nachzulesen, der Angriff auf Heilbronn wird darin als „Zivilmassaker“ bezeichnet. Und es gibt noch ein weiteres Buch, es steht auch im Bücherregal von Bläsi: „Gedenkbuch der Stadt Heilbronn – Kriegsopfer 1939 bis 1945“, erschienen 1955. Um alle Heilbronner aufzuführen, die ihr Leben bei Bombenangriffen, als Soldat, beim „Endkampf“ um Heilbronn verloren, brauchte es 400 eng bedruckte Seiten. Das Buch sollte, schreibt OB Paul Meyle im Vorwort, an die Stelle eines „Ehrenmales aus Stein“ treten und „eine Mahnung sein, die Schrecknisse und das große Leid nie zu vergessen, das dieser Krieg über uns alle gebracht hat und das jeder Krieg über Besiegte und Sieger gleichermaßen bringt.“