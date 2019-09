Heilbronn. (bfk) Diesmal hat es wirklich "die richtige" getroffen: Nadine Staib aus Ottmersheim (Kreis Ludwigsburg) war am Montag die zweimillionste Besucherin der Buga in Heilbronn. Zusammen mit ihrem Mann Fabian hatte sie sich extra für diesen Tag freigenommen, um nach Heilbronn zu fahren "bevor es zu spät" ist, wie sie sagt. Freunde hätten erzählt, wie schön es hier sei, davon wollten sie sich selbst überzeugen. Eigentlich war das jungverheiratete Paar sogar schon zu dritt da.

Er stehe jeden Morgen auf, um Menschen glücklich zu machen, sagte OB Harry Mergel salopp vor der Übergabe des obligaten Blumenstraußes. In diesem Fall traf das zu. Die Staibs strahlten mit der Sonne um die Wette und freuten sich sichtlich, denn von Heilbronn-Marketing-Chef Steffen Schoch gab es nicht nur einen Schoko-Karl, sondern auch einen Gutschein zum Einkaufen und für ein Abendessen in der Stadt. Darüber hinaus gab es auch einen solchen für eine Reise mit allem drum und dran zur nächsten Buga nach Erfurt.

"Wir sind sehr glücklich über die zweimillionste Besucherin", sagte Buga-Geschäftsführer Hanspeter Faas. "Eine Million Besucher waren schon ein schöner Erfolg, aber zwei Millionen sind etwas Besonderes. Diese Zahl zeigt den außerordentlichen Zuspruch, den die Buga bei den Menschen in Heilbronn und außerhalb genießt." Nun sieht es auch danach aus, dass es bis zum 6. Oktober genau die avisierten 2,2 Millionen Besucher oder gar noch mehr werden könnten. Diese Zahl war auch kalkulatorische Grundlage für einen finanziellen Erfolg. Die zwei Millionen zeigten auch, dass "unser Konzept aufgegangen ist", sagte Faas weiter.

Ob das "Konzept" vom letzten Samstag aufgegangen ist, darüber scheiden sich indes die Geister. Der Publikumsmagnet des Abends, alle fünf Wassershows auf einmal zu zeigen, fand so starken Anklang, dass es zu einem enormen Andrang kam und die Buga das erste Mal geschlossen werden musste. Man zählte an die 50.000 Besucher an diesem Tag, so viele wie noch nie zuvor, Faas hatte schon einmal im Vorfeld gesagt, dass es ab 30.000 Besuchern schwierig werden könnte. Schwierig wurde es dann auch, weil rund 2000 weitere Besucher gar keinen Einlass mehr fanden und entsprechend frustriert waren. Da tröstete dann auch nicht, dass unter ihnen auch der frühere OB Himmelsbach war, der vor zehn Jahren die Buga nach Heilbronn gebracht hatte.